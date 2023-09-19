Вкусные маринованные огурцы: рецепт оригинальной заготовки на зиму

Кисло-сладкие огурцы – это вкусная заготовка на зиму в пряном маринаде.

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Маринованные огурцы в оригинальном маринаде — это аппетитная и вкусная заготовка, которой можно наслаждаться всю зиму.

Прежде всего, прежде чем приступить к приготовлению, необходимо тщательно простерилизовать стеклянные банки и следовать рецептуре. В результате получатся восхитительные огурцы с типичным кисло-сладким вкусом, идеально подходящие для бутербродов, бургеров, или просто, как вкусная закуска. Вкусным рецептом поделились на сайте Cookist.

Готовые огурцы перед употреблением следует хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла, не менее 1 месяца: так они сохранятся дольше и станут еще лучше.

Маринованные огурцы

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг;

вода — 1 литр;

белый винный уксус — 1 литр;

сахар — 180 г;

одна луковица;

куркума — 1 чайная ложка;

мята – 10 листьев;

орегано — 1 веточка;

черный перец горошком (или кориандр);

соль — 20 г.

Сначала простерилизуйте стеклянные банки и дайте им полностью высохнуть. Затем вымойте огурцы и обсушите их. Обрежьте кончики и нарежьте кругляшами толщиной примерно 5-7 мм.

Мелко нарежьте лук. Соберите огурцы и лук в дуршлаг. Добавьте 10 г крупной соли.

Хорошо перемешайте и дайте постоять 2 часа.

Тем временем налейте воду в кастрюлю. Добавьте уксус. Добавляем оставшуюся соль и сахар. Добавьте куркуму, перец горошком и ароматные травы и поставьте на огонь. Как только маринад закипит, продолжайте варить еще около десяти минут.

Промойте лук и огурцы под проточной водой, чтобы удалить лишнюю соль, добавьте их в маринад и варите на медленном огне 5 минут.

По истечении времени приготовления переложите огурцы и лук в стерилизованные стеклянные банки с помощью шумовки.

Залейте отфильтрованным маринадом, оставив 1 см от края, герметично закройте банки и поставьте их вверх дном, чтобы создать вакуум.

Погрузите стеклянные банки в кастрюлю, наполненную водой, и оберните их тканью, чтобы они не треснули.

Затем поставьте на средний огонь и оставьте стерилизоваться на полчаса. По истечении времени выключите огонь и дайте банкам остыть в воде; затем высушите их и храните не менее 1 месяца в прохладном, сухом, защищенном от света месте.

По истечении времени огурцы готовы к употреблению.

Для оптимального результата советуем нарезать огурцы ломтиками одинакового размера : так они промаринуются равномерно и приобретут лучший вкус.

При желании их можно заменить корнишонами , которые нужно готовить целыми и со всей кожурой: в этом случае кисло-сладкий вкус будет проникать менее стойко, чем у огурцов, нарезанных ломтиками.

При желании в банки можно добавить 1 зубчик измельченного чеснока, укроп и перец горошком разного качества или добавить семена кориандра , щепотку острого перца или тертую цедру лимона.

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