Смачні мариновані огірки: рецепт оригінальної заготовки на зиму

Кисло-солодкі огірки — це смачна заготовка на зиму в пряному маринаді.

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Мариновані огірки в оригінальному маринаді — це апетитна і смачна заготівля, якою можна насолоджуватися всю зиму.

Перш за все, перш ніж приступити до приготування, необхідно ретельно простерилізувати скляні банки та дотримуватися рецептури. У результаті вийдуть чудові огірки з типовим кисло-солодким смаком, які ідеально підходять для бутербродів, бургерів, або просто, як смачна закуска. Смачним рецептом поділилися на сайті Cookist.

Готові огірки перед вживанням слід зберігати в сухому прохолодному місці, далеко від джерел тепла, щонайменше 1 місяць: так вони збережуться довше і стануть ще кращими.

Мариновані огірки

Інгредієнти:

огірки — 1 кг;

вода — 1 літр;

білий винний оцет — 1 літр;

цукор — 180 г;

одна цибулина;

куркума — 1 чайна ложка;

м'ята — 10 листків;

орегано — 1 гілочка;

чорний перець горошком (або коріандр);

сіль — 20 г.

Спочатку простерилізуйте скляні банки та дайте їм повністю висохнути. Потім вимийте огірки та обсушіть їх. Обріжте кінчики та наріжте кругляшами завтовшки приблизно 5-7 мм.

Дрібно наріжте цибулю. Зберіть огірки та цибулю в друшляк. Додайте 10 г крупної солі.

Добре перемішайте і дайте постояти 2 години.

Тим часом налийте воду в каструлю. Додайте оцет. Додаємо сіль, що залишилася, і цукор. Додайте куркуму, перець горошком і ароматні трави та поставте на вогонь. Щойно маринад закипить, продовжуйте варити ще близько десяти хвилин.

Промийте цибулю й огірки під проточною водою, щоб видалити зайву сіль, додайте їх у маринад і варіть на повільному вогні 5 хвилин.

Після закінчення часу приготування перекладіть огірки і цибулю в стерилізовані скляні банки за допомогою шумівки.

Залийте відфільтрованим маринадом, залишивши 1 см від краю, герметично закрийте банки і поставте їх догори дном, щоб створити вакуум.

Занурте скляні банки в каструлю, наповнену водою, і оберніть їх тканиною, щоб вони не тріснули.

Потім поставте на середній вогонь і залиште стерилізуватися на півгодини. Після закінчення часу вимкніть вогонь і дайте банкам охолонути у воді; потім висушіть їх і зберігайте не менше 1 місяця в прохолодному, сухому, захищеному від світла місці.

Після закінчення часу огірки готові до вживання.

Для оптимального результату радимо нарізати огірки скибочками однакового розміру: так вони промаринуються рівномірно і набудуть кращого смаку.

За бажання їх можна замінити корнішонами, які потрібно готувати цілими і з усією шкіркою: у цьому разі кисло-солодкий смак проникатиме менш стійко, ніж в огірків, нарізаних скибочками.

За бажання в банки можна додати 1 зубчик подрібненого часнику, кріп і перець горошком різної якості або додати насіння коріандру, дрібку гострого перцю чи терту цедру лимона.

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