Квашені гострі помідори на зиму: рецепт пікантної та корисної закуски
Уже через 2-3 тижні помідори, приготовані таким способом, готові до вживання.
Квашені помідори — одна з найпопулярніших і найкорисніших заготовок на зиму. Вони містять вітаміни А, С, К, групи В, природну клітковину, калій, кальцій, фосфор, магній, фолієву кислоту. Якщо помідори засолені правильно, у них зберігається важливий антиоксидант лікопін (саме завдяки йому помідори зберігають червоний колір). Рецептів їхнього приготування чимало, і сьогодні ми пропонуємо той, яким поділилися в кулінарному блозі "Кулінарія".
Квашені гострі томати
Інгредієнти:
- помідори — 1 кг;
- часник — 3-4 зубчики;
- сіль велика — 40 г;
- перець гострий чилі;
- перець чорний мелений;
- петрушка, кріп;
- вода — 900 г.
Спосіб приготування:
Вибрати міцні, без ушкоджень помідори, помити їх і розрізати вздовж не до кінця.
Перець чилі та зелень дрібно нарізати, часник почистити і пропустити через прес. Усе змішати, додати чорний перець за смаком. Цією сумішшю начинити помідори.
Скласти помідори в банку, потім залити розчином з перевареної води і солі, попередньо розчинивши сіль у воді. За бажання додати 1/2 ложки сухої гірчиці на 1,5 л банку.
Помістити в прохолодне місце на 2-3 тижні, після чого помідори можна вживати в їжу.
Раніше Фокус писав, як приготувати пряні солоні помідори.