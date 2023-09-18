Квашені гострі помідори на зиму: рецепт пікантної та корисної закуски

Уже через 2-3 тижні помідори, приготовані таким способом, готові до вживання.

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Квашені помідори — одна з найпопулярніших і найкорисніших заготовок на зиму. Вони містять вітаміни А, С, К, групи В, природну клітковину, калій, кальцій, фосфор, магній, фолієву кислоту. Якщо помідори засолені правильно, у них зберігається важливий антиоксидант лікопін (саме завдяки йому помідори зберігають червоний колір). Рецептів їхнього приготування чимало, і сьогодні ми пропонуємо той, яким поділилися в кулінарному блозі "Кулінарія".

Квашені гострі томати

Інгредієнти:

помідори — 1 кг;

часник — 3-4 зубчики;

сіль велика — 40 г;

перець гострий чилі;

перець чорний мелений;

петрушка, кріп;

вода — 900 г.

Спосіб приготування:

Вибрати міцні, без ушкоджень помідори, помити їх і розрізати вздовж не до кінця.

Перець чилі та зелень дрібно нарізати, часник почистити і пропустити через прес. Усе змішати, додати чорний перець за смаком. Цією сумішшю начинити помідори.

Скласти помідори в банку, потім залити розчином з перевареної води і солі, попередньо розчинивши сіль у воді. За бажання додати 1/2 ложки сухої гірчиці на 1,5 л банку.

Помістити в прохолодне місце на 2-3 тижні, після чого помідори можна вживати в їжу.

Раніше Фокус писав, як приготувати пряні солоні помідори.