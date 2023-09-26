Оригинальное блюдо по простому рецепту: хрустящие картофельные шарики

Это вкусная альтернатива жареной картошки, или картофельному пюре.

Если любите картошку, то попробуйте приготовить эти вкуснейшие хрустящие картофельные шарики. Их очень легко приготовить, они пахнут мятой и перед ними действительно невозможно устоять.

Подавайте их свежеобжаренными, очень горячими. Однако даже в холодном виде это блюдо прекрасно. Также их можно запечь в духовке, если не хотите использовать масло. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Картофельные шарики

Ингредиенты:

600 г картофеля;

1 яйцо;

90 г панировочных сухарей;

50 г тертого Пармиджано Реджано;

2 веточки мяты;

арахисовое масло для жарки (или любое растительное);

соль, перец.

Чтобы приготовить картофельные шарики, помойте крупный картофель и отварите его в мундире. Кладите клубни в холодную подсоленную воду. Готовьте их, пока они не станут мягкими: это займет около 40–45 минут в зависимости от размера и сорта.

Слейте воду, дайте остыть несколько минут, затем очистите их и разомните толкушкой для картофеля, собрав полученное пюре в миску.

Добавьте панировочные сухари, тертый пармезан, яйцо и мелко нарезанную мяту. Приправьте солью и перцем и перемешайте все до получения однородной смеси. Дайте ей постоять минимум 15 минут.

Взяв немного пюре, слегка смоченными руками сформируйте шарики нужного размера и разложите их по одному на противне. Обжарьте их по несколько штук в кастрюле с арахисовым маслом при температуре 170 градусов и выньте шумовкой.

Посолите картофельные шарики, пока они еще горячие, и подавайте.

Если любите картошку, также можете приготовить ее в римском стиле: запеченную в духовке с травами.