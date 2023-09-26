Оригинальное блюдо по простому рецепту: хрустящие картофельные шарики
Это вкусная альтернатива жареной картошки, или картофельному пюре.
Если любите картошку, то попробуйте приготовить эти вкуснейшие хрустящие картофельные шарики. Их очень легко приготовить, они пахнут мятой и перед ними действительно невозможно устоять.
Подавайте их свежеобжаренными, очень горячими. Однако даже в холодном виде это блюдо прекрасно. Также их можно запечь в духовке, если не хотите использовать масло. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Картофельные шарики
Ингредиенты:
- 600 г картофеля;
- 1 яйцо;
- 90 г панировочных сухарей;
- 50 г тертого Пармиджано Реджано;
- 2 веточки мяты;
- арахисовое масло для жарки (или любое растительное);
- соль, перец.
Чтобы приготовить картофельные шарики, помойте крупный картофель и отварите его в мундире. Кладите клубни в холодную подсоленную воду. Готовьте их, пока они не станут мягкими: это займет около 40–45 минут в зависимости от размера и сорта.
Слейте воду, дайте остыть несколько минут, затем очистите их и разомните толкушкой для картофеля, собрав полученное пюре в миску.
Добавьте панировочные сухари, тертый пармезан, яйцо и мелко нарезанную мяту. Приправьте солью и перцем и перемешайте все до получения однородной смеси. Дайте ей постоять минимум 15 минут.
Взяв немного пюре, слегка смоченными руками сформируйте шарики нужного размера и разложите их по одному на противне. Обжарьте их по несколько штук в кастрюле с арахисовым маслом при температуре 170 градусов и выньте шумовкой.
Посолите картофельные шарики, пока они еще горячие, и подавайте.
Если любите картошку, также можете приготовить ее в римском стиле: запеченную в духовке с травами.