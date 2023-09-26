Салат с хрустящими баклажанами: рецепт яркого и вкусного блюда
Чтобы салат выглядел более ярко, можно взять разноцветные помидоры: красные, желтые, розовые.
Рецептов приготовления баклажанов существует огромное количество, и даже те, кто скептически относится к этому овощу, может найти свой способ их приготовления, который навсегда изменит отношение к ним. Сегодня мы предлагаем приготовить салат с хрустящими баклажанами из блога "Вкусные рецепты на каждый день". Он украсит любой праздничный стол и полюбится всем с первого кусочка.
Салат с хрустящими баклажанами
Ингредиенты на две порции:
- баклажаны – 1 шт (небольшой);
- кукурузный крахмал;
- помидоры – 3-4 шт;
- сливочный сыр – 1/3 пачки;
- петрушка, кинза – 0,5 пучка;
- масло для жарки;
- бальзамик – по вкусу;
- соль, перец и специи – по вкусу.
Способ приготовления:
Баклажаны помыть, почистить от кожуры (при желании) и порезать крупными и грубыми кусочками. Посолить, перемешать и отставить на 20 минут, чтобы ушла горечь.
Помидоры помыть и порезать на крупные кусочки, петрушку мелко порубить.
С баклажанов убрать лишнюю влагу бумажными полотенцами. Разогреть растительное масло. Чтобы достичь эффекта хрустящести, масла должно быть много. Пока греется масло на сковороде, к подсушенным баклажанам добавить крахмал, вымешать. Крахмала тоже должно быть предостаточно, чтобы каждый кусочек был хорошо им покрыт. Перед жаркой каждый кусочек баклажана слегка встряхнуть, чтобы осыпался лишний крахмал, жарить с двух сторон на максимальном огне до золотистой корочки. После жарки баклажаны выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
На тарелку выложить помидоры, баклажаны, посолить и поперчить по вкусу, маленькой ложечкой выложить кусочки сливочного сыра, посыпать мелко нарубленной петрушкой, сбрызнуть бальзамиком.
Ранее Фокус писал, как приготовить на зиму баклажаны в томате.