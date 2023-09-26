Салат с хрустящими баклажанами: рецепт яркого и вкусного блюда

Чтобы салат выглядел более ярко, можно взять разноцветные помидоры: красные, желтые, розовые.

Рецептов приготовления баклажанов существует огромное количество, и даже те, кто скептически относится к этому овощу, может найти свой способ их приготовления, который навсегда изменит отношение к ним. Сегодня мы предлагаем приготовить салат с хрустящими баклажанами из блога "Вкусные рецепты на каждый день". Он украсит любой праздничный стол и полюбится всем с первого кусочка.

Салат с хрустящими баклажанами

Ингредиенты на две порции:

баклажаны – 1 шт (небольшой);

кукурузный крахмал;

помидоры – 3-4 шт;

сливочный сыр – 1/3 пачки;

петрушка, кинза – 0,5 пучка;

масло для жарки;

бальзамик – по вкусу;

соль, перец и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны помыть, почистить от кожуры (при желании) и порезать крупными и грубыми кусочками. Посолить, перемешать и отставить на 20 минут, чтобы ушла горечь.

Помидоры помыть и порезать на крупные кусочки, петрушку мелко порубить.

С баклажанов убрать лишнюю влагу бумажными полотенцами. Разогреть растительное масло. Чтобы достичь эффекта хрустящести, масла должно быть много. Пока греется масло на сковороде, к подсушенным баклажанам добавить крахмал, вымешать. Крахмала тоже должно быть предостаточно, чтобы каждый кусочек был хорошо им покрыт. Перед жаркой каждый кусочек баклажана слегка встряхнуть, чтобы осыпался лишний крахмал, жарить с двух сторон на максимальном огне до золотистой корочки. После жарки баклажаны выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

На тарелку выложить помидоры, баклажаны, посолить и поперчить по вкусу, маленькой ложечкой выложить кусочки сливочного сыра, посыпать мелко нарубленной петрушкой, сбрызнуть бальзамиком.

Ранее Фокус писал, как приготовить на зиму баклажаны в томате.