Все о цветной капусте: универсальном осеннем овоще и источнике витаминов

Цветная капуста — это суперуниверсальный овощ, ведь из нее можно готовить супы, запеканки и даже котлеты.

Если вы любите цветную капусту, то полезно будет узнать, как ее хранить, чем она полезна и что из нее лучше готовить. Об этом пишет Cucchiaio.

Этот овощ принадлежит к семейству крестоцветных рода Brassicaceae и произрастает в Северной Европе, хотя сегодня его культивируют на всех континентах. Цветная капуста полезна для здоровья: она богата калием и витаминами.

Ее вкус, несмотря на резкий запах, выделяющийся при приготовлении, сладкий и нежный. Цвет, однако, не просто белый. Хотя последний является наиболее распространенным сортом.

Цветная капуста бывает сиреневой, зеленой и даже оранжевой.

Цветная капуста: пищевые свойства

Цветная капуста малокалорийна: всего 25 калорий на 100 грамм. Она обладает антиоксидантным действием, предотвращая старение клеток. Также она способствует очищению организма и ускорению обмена веществ. Цветная капуста содержит достаточное количество кальция, магния, железа, фосфора и калия, которые помогают предотвратить остеопороз, укрепить кости и держать уровень артериального давления под контролем.

Также она богата фолиевой кислотой, витамином С и витамином К. Благодаря такому очень полезному питательному составу он является одним из любимых продуктов вегетарианцев и веганов .

Как выбирать, чистить и хранить цветную капусту

В супермаркете или на прилавке местного овощного магазина цветная капуста должна выглядеть безупречно. На ней не должно быть коричневых или черных участков, а розетки должны быть компактными и твердыми.

Листья и стебель должны быть хрустящими. Если стеблей и листьев нет — тех частей, которые созревают быстрее всего и больше всего портятся, предпочтительно не покупать цветную капусту, которая может быть уже старой.

Как почистить цветную капусту? Наружные листья необходимо удалить, разрезав стебель ножом или разрезав основание пополам. Соцветия делят на более-менее одинаковые по размеру, поэтому приготовление будет однородным, как на пару, так и в духовке.

Цветную капусту следует хранить в холодильнике в ящике для овощей, который должен быть сухим и без влаги, максимум 5-6 дней. Однако после приготовления ее можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере для пищевых продуктов в течение нескольких дней.

Как приготовить цветную капусту: практические советы

Цветная капуста — очень практичный и простой овощ, который можно комбинировать и использовать при приготовлении вкусных и полезных рецептов. Ее можно запекать, есть сырой, или варить.

Для приготовления вареной цветной капусты наполните кастрюлю с высокими бортиками водой (подсоленной), чтобы она покрыла все соцветия, добавьте немного лимонного сока, чтобы улучшить запах, выделяемый при варке.

Варите около 20 минут. На пару цветная капуста готовится около 15 минут.

Цветная капуста в кляре Фото: Getty

Для запекания поместите соцветия на противень, застеленный бумагой для выпечки, приправьте маслом, солью, перцем и панировочными сухарями (если хотите, добавьте петрушку, пармезан или паприку, карри и т. д.). Готовьте при 180 градусах в духовке около 15 минут.

Цветная капуста: рецепты и идеальные сочетания

Цветную капусту в основном едят в вареном виде. И она правда универсальна, отлично сочетается с колбасными изделиями, сырами и мясом. Вкусной цветная капуста получается в сливочном соусе. Идеально сочетается с рыбой – анчоусами, сельдью, креветками и прежде всего моллюсками.

Также из цветной капусты получаются отличные супы и супы-пюре. Опробуйте приправить их куркумой, беконом, или даже свежим имбирем.

Забавный исторический факт о цветной капусте

В народе говорят, что детей приносит аист, или их находят в капусте. И в этой легенде имеется в виду именно цветная капуста. Причина этой ассоциации проста: цветную капусту собирают через девять месяцев после посева (как и при женской беременности), поэтому ее называют символом плодородия.

Попробуйте приготовить из цветной капусты вкуснейшие стейки, или запечь ее с курицей в духовке. И вы точно полюбите этот овощ.