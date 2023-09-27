Мягкие и вкусные пирожки с квашеной капустой: пошаговый рецепт
Такие пирожки на столе долго не задержатся. Они получаются мягкими и очень аппетитными.
Пирожки – лучший перекус на все случаи жизни. Их можно брать в школу, на работу или на прогулку. Поэтому когда они появляются на столе, то чаще всего так же быстро исчезают, поскольку вкусных пирожков много не бывает. Рекомендуем вам приготовить невероятные пирожки с квашеной капустой по рецепту из блога "Рецепты каждый день", чтобы порадовать и себя, и близких вкусной выпечкой.
Пирожки с квашеной капустой
Ингредиенты:
молоко – 150 мл. + 2 ч. л;
сахар – 1 ст. л;
сухие дрожжи – 0,5 ч. л;
сливочное масло – 50 гр;
яйцо – 2 шт;
соль – 1/3 ч. л.
сметана – 100 гр;
мука – 500 гр.
Для начинки:
капуста квашеная – 700 гр;
лук – 1 шт;
растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Молоко смешать с сахаром и дрожжами. Сливочное масло взбить вместе с яйцом, солью и сметаной. Муку просеять, влить в нее жидкие ингредиенты и замесить тесто.
Миску смазать растительным маслом, выложить в нее тесто, его тоже смазать маслом. Оставить на час.
Капусту измельчить, лук почистить и мелко нарезать, подрумянить его на сковородке. Добавить туда же капусту и обжаривать ее 10 минут.
Готовое тесто разделить на части, скатать в шарики, а затем раскатать в лепешку. В центр выложить начинку и залепить края.
Противень смазать масло, выложить на него пирожки швом вниз, прикрыть салфеткой и оставить на 10 минут. Затем пирожки смазать яйцом с молоком и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное тесто для пирожков.