Маринованные листья капусты: рецепт заготовки для голубцов на зиму
Перед приготовлением голубцов листья капусты можно вымочить в холодной воде, чтобы убрать лишнюю соль.
Наличие маринованных листьев капусты позволяет зимой существенно сэкономить время при приготовлении голубцов. Сейчас, когда капусты много и она дешевле, чем в холодные месяцы года, самое время запастись этой заготовкой. Как правильно замариновать листья капусты, рассказали на сайте Smak.ua.
Маринованные листья капусты
Ингредиенты:
- капуста – 1 кочан;
- корень хрена – 1 шт;
- зерна горчицы;
- петрушка.
Для рассола:
- вода – 1 литр;
- соль – 3 ст. л;
- сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
У кочана капусты срезать кочерыжку. Капусту опустить в кипящую подсоленную воду и снимать вилкой листочки по мере их готовности.
Дать листьям остыть, а затем срезать уплотнения на краю каждого листа. Сложить несколько листочков капусты, по 4-5 штук и свернуть рулетиками, которые потом плотно сложить в чистые стерилизованные банки. На дно каждой банки можно добавить кусочек корня хрена и несколько зерен горчицы.
Далее готовим рассол. Для этого смешать воду с солью и сахаром и довести до кипения.
Подготовленные листья залить горячим рассолом и закатать. Укутать до остывания, а затем хранить в прохладном месте.
Перед приготовлением голубцов листья капусты можно вымочить в холодной воде, чтобы убрать лишнюю соль.
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