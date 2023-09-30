В меру острый, в меру сладкий: рецепт натурального кетчупа на зиму

Такой кетчуп можно использовать при приготовлении пиццы и борща, а не только добавлять к макаронам или мясу.

Кетчуп – самый универсальный соус, который только можно себе представить. Он и гарниры вкуснее сделает, и мясо с ним еще аппетитнее, и даже на его основе можно приготовить заправку для борща. Домашний кетчуп – еще более вкусен и полезен, поскольку не содержит никаких вредных добавок и веществ. Как приготовить его на зиму, рассказали в блоге "Кулинария". По словам автора, такой соус превзойдет все ваши ожидания. Он получается в меру острым и в меру сладким, с нежной консистенцией.

Кетчуп натуральный

Ингредиенты:

помидоры – 3,5 кг;

лук – 500 гр;

яблоки – 600 гр;

перец сладкий – 4 шт;

острый перец – 1 шт;

чеснок – 2 головки;

лавровый лист – 3 шт;

оцет 9% – 40 мл;

корица – 0,5 ч. л;

сахар – 4 ст. л;

соль – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, разрезать на четыре части каждый, сложить в кастрюлю, довести до кипения. Лишний сок слить. Лук почистить и крупно порезать, яблоки почистить, убрать сердцевину, порезать дольками. Перец очистить от плодоножки и тоже порезать, чеснок порезать, все добавить к помидорам, добавить лавровые листья, довести до кипения и тушить на маленьком огне 20 минут.

Далее массу слегка остудить, перебить блендером на пюре, пропустить через сито и вылить обратно в кастрюлю. Добавить соль, сахар, уксус, корицу. Довести все до кипения и варить еще 10–15 минут.

Горячий кетчуп разлить в стерилизованные банки, закатать, перевернуть и укутать, пока все не остынет. Хранить кетчуп, как и любую консервацию, необходимо в темном прохладном месте.

Ранее Фокус писал, как приготовить соус сацебели на зиму.