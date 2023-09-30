В меру острый, в меру сладкий: рецепт натурального кетчупа на зиму
Такой кетчуп можно использовать при приготовлении пиццы и борща, а не только добавлять к макаронам или мясу.
Кетчуп – самый универсальный соус, который только можно себе представить. Он и гарниры вкуснее сделает, и мясо с ним еще аппетитнее, и даже на его основе можно приготовить заправку для борща. Домашний кетчуп – еще более вкусен и полезен, поскольку не содержит никаких вредных добавок и веществ. Как приготовить его на зиму, рассказали в блоге "Кулинария". По словам автора, такой соус превзойдет все ваши ожидания. Он получается в меру острым и в меру сладким, с нежной консистенцией.
Кетчуп натуральный
Ингредиенты:
- помидоры – 3,5 кг;
- лук – 500 гр;
- яблоки – 600 гр;
- перец сладкий – 4 шт;
- острый перец – 1 шт;
- чеснок – 2 головки;
- лавровый лист – 3 шт;
- оцет 9% – 40 мл;
- корица – 0,5 ч. л;
- сахар – 4 ст. л;
- соль – 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
Помидоры помыть, разрезать на четыре части каждый, сложить в кастрюлю, довести до кипения. Лишний сок слить. Лук почистить и крупно порезать, яблоки почистить, убрать сердцевину, порезать дольками. Перец очистить от плодоножки и тоже порезать, чеснок порезать, все добавить к помидорам, добавить лавровые листья, довести до кипения и тушить на маленьком огне 20 минут.
Далее массу слегка остудить, перебить блендером на пюре, пропустить через сито и вылить обратно в кастрюлю. Добавить соль, сахар, уксус, корицу. Довести все до кипения и варить еще 10–15 минут.
Горячий кетчуп разлить в стерилизованные банки, закатать, перевернуть и укутать, пока все не остынет. Хранить кетчуп, как и любую консервацию, необходимо в темном прохладном месте.
Ранее Фокус писал, как приготовить соус сацебели на зиму.