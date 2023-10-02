Салат "Оливье", но не совсем: рецепт популярного блюда в польском стиле

Салат "Оливье" очень популярен, но в каждой стране его готовят по-своему.

Если вы любите салат Оливье, и уже перепробовали все вариации этого популярного блюда, то попробуйте приготовить салат так, как его готовят в Польше. В нем мясо заменяет фасоль, а в заправку добавляют немного оливкового масла. Словом, это интересная вариация популярного блюда. Рецептом поделились на сайте Przepisy.

Салат "Оливье" по-польски

Ингредиенты:

уксус — 2 ст. л.;

крупный картофель – 2 шт.;

фасоль спаржевая – 180 г;

большая морковь;

замороженный зеленый горошек — 150 г;

небольшие маринованные огурцы — 8 шт.;

каперсы — 1 ст. л.;

оливковое масло — 4 ст. л.;

майонез, молотый черный перец.

Добавьте столовую ложку уксуса в кипящую подсоленную воду. Морковь нарезаем кубиками. Положите горошек, спаржевую фасоль и морковь в подсоленную кипящую воду, бланшируйте буквально пять-семь минут и сразу обдайте холодной водой, чтобы овощи сохранили цвет.

Картофель отдельно отварите в подсоленной воде в мундире, очистите, остудите, нарежьте кубиками и соедините с остальными овощами.

Нарезаем маринованные огурцы ломтиками. Остывшие овощи выложите в салатник. Добавьте каперсы и огурцы.

Заправьте майонезом, также можно добавить мелко нарезанный укроп. Перемешайте и поставьте в холодильник на 15 минут. Украсьте и подавайте.

Если вам по душе все-таки настоящий салат Оливье, по его классическому рецепту с мясом, колбасой, или ветчиной, то попробуйте один из опубликованных ранее рецептов.