Облегченный салат "Оливье": простой рецепт полезного блюда
Салат не уступает по вкусу оригинальному "Оливье".
Несмотря на то, что "Оливье" в лайт-варианте немного отличается вкусом от классического салата с майонезом, оно прекрасно подойдет как для повседневного стола, так и в качестве праздничного блюда, которое особенно понравится адептам правильного питания. Как приготовить такой салат, рассказала в своем блоге liza_tasty_blog.
Салат "Оливье лайт".
Ингредиенты:
- Отварная куриная грудка – 300 гр;
- Вареные яйца – 3 шт;
- Картофель вареный или запеченный – 200 гр;
- Морковь вареная или запеченная – 150 гр;
- Маринованные огурцы – 150 гр;
- Замороженный зеленый горошек – 100 гр.
Для заправки:
- Греческий йогурт (10% жирности) или сметана такой же жирности – 250 гр;
- Зелень по вкусу;
- Горчица – 0,5 ч. л;
- Сок половины лимона;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Куриное филе отварить в подсоленной воде. Картофель и морковь запечь в духовке в фольге или отварить. Замороженній горошек залить кипятком, воду слить через 10 минут.
Курицу, морковь, картошку, яйца и маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками и высыпать в глубокую миску, туда же добавить горошек и зелень. Все ингредиенты для заправки хорошо перемешать. Залить салат заправкой и снова все хорошо перемешать.
Напомним, как приготовить "Оливье" с новым вкусом, заменив всего один ингредиент.