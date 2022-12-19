Облегченный салат "Оливье": простой рецепт полезного блюда

Салат не уступает по вкусу оригинальному "Оливье".

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Несмотря на то, что "Оливье" в лайт-варианте немного отличается вкусом от классического салата с майонезом, оно прекрасно подойдет как для повседневного стола, так и в качестве праздничного блюда, которое особенно понравится адептам правильного питания. Как приготовить такой салат, рассказала в своем блоге liza_tasty_blog.

Салат "Оливье лайт".

Ингредиенты:

Отварная куриная грудка – 300 гр;

Вареные яйца – 3 шт;

Картофель вареный или запеченный – 200 гр;

Морковь вареная или запеченная – 150 гр;

Маринованные огурцы – 150 гр;

Замороженный зеленый горошек – 100 гр.

Для заправки:

Греческий йогурт (10% жирности) или сметана такой же жирности – 250 гр;

Зелень по вкусу;

Горчица – 0,5 ч. л;

Сок половины лимона;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе отварить в подсоленной воде. Картофель и морковь запечь в духовке в фольге или отварить. Замороженній горошек залить кипятком, воду слить через 10 минут.

Курицу, морковь, картошку, яйца и маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками и высыпать в глубокую миску, туда же добавить горошек и зелень. Все ингредиенты для заправки хорошо перемешать. Залить салат заправкой и снова все хорошо перемешать.

Напомним, как приготовить "Оливье" с новым вкусом, заменив всего один ингредиент.