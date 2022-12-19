Полегшений салат "Олів'є": простий рецепт корисної страви

Салат не поступається до смаку оригінальному "Олів'є".

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Попри те, що "Олів'є" в лайт-варіанті трохи відрізняється смаком від класичного салату з майонезом, воно чудово підійде як для повсякденного столу, так і як святкова страва, яка особливо сподобається адептам правильного харчування. Як приготувати такий салат, розповіла у своєму блозі liza_tasty_blog.

Салат "Олів'є лайт".

Інгредієнти:

Відварена куряча грудка – 300 г;

Варені яйця – 3 шт.;

Картопля варена або запечена – 200 г;

Морква варена чи запечена – 150 г;

Мариновані огірки – 150 г;

Заморожений зелений горошок – 100 г.

Для заправки:

Грецький йогурт (10% жирності) або сметана такої ж жирності – 250 г;

Зелень до смаку;

Гірчиця – 0,5 ч. л.;

Сік половини лимона;

Сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе відварити у підсоленій воді. Картоплю та моркву запекти в духовці у фользі або відварити. Заморожений горошок залити окропом, воду злити за 10 хвилин.

Курку, моркву, картоплю, яйця та мариновані огірки нарізати дрібними кубиками і висипати в глибоку миску, туди ж додати горошок та зелень. Усі інгредієнти для заправки добре перемішати. Залити салат заправкою і знову добре перемішати.

Нагадаємо, як приготувати "Олів'є" з новим смаком, замінивши лише один інгредієнт.