Полегшений салат "Олів'є": простий рецепт корисної страви
Салат не поступається до смаку оригінальному "Олів'є".
Попри те, що "Олів'є" в лайт-варіанті трохи відрізняється смаком від класичного салату з майонезом, воно чудово підійде як для повсякденного столу, так і як святкова страва, яка особливо сподобається адептам правильного харчування. Як приготувати такий салат, розповіла у своєму блозі liza_tasty_blog.
Салат "Олів'є лайт".
Інгредієнти:
- Відварена куряча грудка – 300 г;
- Варені яйця – 3 шт.;
- Картопля варена або запечена – 200 г;
- Морква варена чи запечена – 150 г;
- Мариновані огірки – 150 г;
- Заморожений зелений горошок – 100 г.
Для заправки:
- Грецький йогурт (10% жирності) або сметана такої ж жирності – 250 г;
- Зелень до смаку;
- Гірчиця – 0,5 ч. л.;
- Сік половини лимона;
- Сіль та перець до смаку.
Спосіб приготування:
Куряче філе відварити у підсоленій воді. Картоплю та моркву запекти в духовці у фользі або відварити. Заморожений горошок залити окропом, воду злити за 10 хвилин.
Курку, моркву, картоплю, яйця та мариновані огірки нарізати дрібними кубиками і висипати в глибоку миску, туди ж додати горошок та зелень. Усі інгредієнти для заправки добре перемішати. Залити салат заправкою і знову добре перемішати.
Нагадаємо, як приготувати "Олів'є" з новим смаком, замінивши лише один інгредієнт.