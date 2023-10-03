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Нежный яблочный пирог с песочным тестом: рецепт самой вкусной выпечки

Дарья Бережная
Фото: Соцсети | Рассыпчатый яблочный пирог

Рассыпчатый торт с яблоками – изысканный и универсальный десерт, подходящий для многих случаев.

Яблочные пироги – это самое осеннее блюдо. Тем более такой вкусный и рассыпчатый и нежный. Основу готовят из муки, масла, сахара и яиц, а затем готовят в духовке до хрустящей корочки.

Начинка получается очень ароматной. Рассыпчатый пирог с яблоками очень вкусен после ужина в сопровождении шарика ванильного мороженого или взбитых сливок. Рецептом поделились на сайте Le Mille Ricette.

Рассыпчатый яблочный пирог

Ингредиенты для песочного теста:

  • 200 г манной крупы;
  • 200 г муки;
  • 200 г сахарной пудры;
  • 250 г холодного сливочного масла;
  • 2 г соли;
  • тертая цедра одного лимона;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • 12 г разрыхлителя;
  • 1 яйцо;
  • 230 мл молока;
  • щепотка ванили.

Ингредиенты для начинки:

  • 500 г яблок;
  • 3 столовые ложки апельсинового мармелада или абрикосового джема;
  • 2 столовые ложки рома.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Яблоки нарежьте соломкой и смешайте с вареньем и ромом.

Смажьте разъемную форму маслом и поместите ее в форму немного большего размера.

В миске взбейте яйцо, ароматизаторы и молоко. Для теста смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитель, цедру лимона и холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Все перемешайте пока не получится крошка.

Выложите половину смеси на дно формы, слегка утрамбуйте и выложите слой яблок. Засыпьте все оставшейся крошкой, хорошо утрамбовывая .

Вылейте молочно-яичную смесь на пирог. И выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 55-60 минут. Дайте остыть, прежде чем вынимать пирог из формы.

После охлаждения рассыпчатый яблочный пирог готов к употреблению. Вы можете подавать его отдельно или в сопровождении шарика ванильного мороженого или порции взбитых сливок.

Или же в качестве дополнения можно приготовить заварной крем. Его можно приготовить по простому рецепту.