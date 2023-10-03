Селедочное масло: как быстро приготовить очень вкусную намазку
Такое масло может храниться в холодильнике, как и обычное.
Масло со вкусом сельди – интересный вариант, чтобы разнообразить привычный тост на завтрак или в качестве перекуса. Его очень легко приготовить и можно хранить в холодильнике как обычную намазку. Как приготовить такое масло, рассказали в блоге "Кулинария".
Селедочное масло
Ингредиенты:
- сельдь слабосоленая – 1 шт;
- горчица – 1 ч. л;
- масло сливочное – 200 гр;
- лимонный сок – 1 ст. л;
- яйцо – 1 шт;
- укроп свежий – 1 пучок.
Способ приготовления:
Рыбу почистить, удалить голову, внутренности, очень тщательно убрать все кости. Порезать ее на кусочки. Яйцо сварить вкрутую, остудить, почистить от скорлупы.
В чашу блендера положить сельдь, вареное яйцо, сливочное масло, горчицу, выжать лимонный сок. Измельчить все ингредиенты до однородной пастообразной массы.
Добавить в нее мелко порубленный укроп и хорошо перемешать. Готовое масло разложить по чистым баночкам и отправить в холодильник для застывания.
Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейшую селедку в горчичном соусе.