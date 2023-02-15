Вкуснейшая селедка в горчичном соусе: пошаговый рецепт

Чтобы селедка была вкуснее, нужно подержать ее в маринаде не меньше трех часов.

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Соленая селедка под картошечку для многих – самое любимое блюдо. Однако ее можно сделать его вкуснее, воспользовавшись рецептом блогера под ником cook_with_me_at_home. Она придется по вкусу каждому, кто попробует ее, и вызовет настоящую зависимость.

Селедка в горчичном соусе

Ингредиенты:

Сельдь слабосоленая – 1 кг;

Лук-порей – 1 шт;

Горчица – 9 ч. л;

Масло – 150 мл;

Уксус – 3 ч. л.

Из перечисленного количества продуктов получается довольно большое количество сельди, поэтому смело можно брать половину или даже треть, если готовите для небольшого количества людей.

Способ приготовления:

Сельдь очистить от кожуры и внутренностей, отрезать хвост, плавники и голову, порезать ее порционными кусками. При желании можно также вынуть позвоночник и косточки, тогда она получится совсем нежной. Если в сельди есть молочко или икра, не выбрасывайте, их тоже можно добавить в соус.

Сложить фиде в глубокую миску.

Лук помыть и нарезать тонкими полукольцами, добавить к сельди. Блендером сбить масло с горчицей и молочком (или икрой) до однородности. Для тех, кто не любит острое, советуем смешать два вида горчицы: крепкую и мягкую. Добавить уксус и перемешать. Уксус добавлять по желанию, он не является обязательным ингредиентом, если вам не нравится слишком кислое или острое.

Вылить соус в сельдь и все аккуратно перемешать, после чего отправить в холодильник настаиваться минимум на три часа.

Подавать с картофельным пюре. Вкусной она будет и с черным хлебом.

Ранее Фокус писал, как приготовить классический салат "Сельдь под шубой".