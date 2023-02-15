Вкуснейшая селедка в горчичном соусе: пошаговый рецепт
Чтобы селедка была вкуснее, нужно подержать ее в маринаде не меньше трех часов.
Соленая селедка под картошечку для многих – самое любимое блюдо. Однако ее можно сделать его вкуснее, воспользовавшись рецептом блогера под ником cook_with_me_at_home. Она придется по вкусу каждому, кто попробует ее, и вызовет настоящую зависимость.
Селедка в горчичном соусе
Ингредиенты:
- Сельдь слабосоленая – 1 кг;
- Лук-порей – 1 шт;
- Горчица – 9 ч. л;
- Масло – 150 мл;
- Уксус – 3 ч. л.
Из перечисленного количества продуктов получается довольно большое количество сельди, поэтому смело можно брать половину или даже треть, если готовите для небольшого количества людей.
Способ приготовления:
Сельдь очистить от кожуры и внутренностей, отрезать хвост, плавники и голову, порезать ее порционными кусками. При желании можно также вынуть позвоночник и косточки, тогда она получится совсем нежной. Если в сельди есть молочко или икра, не выбрасывайте, их тоже можно добавить в соус.
Сложить фиде в глубокую миску.
Лук помыть и нарезать тонкими полукольцами, добавить к сельди. Блендером сбить масло с горчицей и молочком (или икрой) до однородности. Для тех, кто не любит острое, советуем смешать два вида горчицы: крепкую и мягкую. Добавить уксус и перемешать. Уксус добавлять по желанию, он не является обязательным ингредиентом, если вам не нравится слишком кислое или острое.
Вылить соус в сельдь и все аккуратно перемешать, после чего отправить в холодильник настаиваться минимум на три часа.
Подавать с картофельным пюре. Вкусной она будет и с черным хлебом.
Ранее Фокус писал, как приготовить классический салат "Сельдь под шубой".