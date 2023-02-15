Найсмачніший оселедець у гірчичному соусі: покроковий рецепт

Щоб оселедець був смачнішим, потрібно потримати його в маринаді не менш ніж три години.

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Солоний оселедець під картоплю для багатьох — найулюбленіша страва. Однак її можна зробити смачнішою, скориставшись рецептом блогера під ніком cook_with_me_at_home. Вона сподобається кожному, хто спробує її, та викличе справжню залежність.

Оселедець у гірчичному соусі

Інгредієнти:

Оселедець слабосолоний — 1 кг;

Цибуля-порей — 1 шт.;

Гірчиця — 9 ч. л.;

Олія — 150 мл;

Оцет — 3 ч. л.

З перерахованої кількості продуктів виходить досить велика кількість оселедця, тому можна сміливо брати половину або навіть третину, якщо готуєте для невеликої кількості людей.

Спосіб приготування:

Оселедець очистити від шкірки та нутрощів, відрізати хвіст, плавці та голову, порізати його порційними шматками. За бажання можна вийняти хребет і кісточки, тоді він вийде зовсім ніжним. Якщо в оселедця є молочко або ікра, не викидайте, їх також можна додати до соусу.

Скласти філе в глибоку миску.

Цибулю помити й нарізати тонкими півкільцями, додати до оселедця. Блендером збити олію з гірчицею та молочком (або ікрою) до однорідності. Для тих, хто не любить гостре, радимо змішати два види гірчиці: міцну та м'яку. Додати оцет і перемішати. Оцет додавати за бажанням, він не є обов'язковим інгредієнтом, якщо вам не подобається надто кисле чи гостре.

Вилити соус в оселедець і все акуратно перемішати, після чого відправити в холодильник настоюватися щонайменше на три години.

Подавати з картопляним пюре. Смачним оселедець буде і з чорним хлібом.

Раніше Фокус писав, як приготувати класичний салат "Оселедець під шубою".