Найсмачніший оселедець у гірчичному соусі: покроковий рецепт
Щоб оселедець був смачнішим, потрібно потримати його в маринаді не менш ніж три години.
Солоний оселедець під картоплю для багатьох — найулюбленіша страва. Однак її можна зробити смачнішою, скориставшись рецептом блогера під ніком cook_with_me_at_home. Вона сподобається кожному, хто спробує її, та викличе справжню залежність.
Оселедець у гірчичному соусі
Інгредієнти:
- Оселедець слабосолоний — 1 кг;
- Цибуля-порей — 1 шт.;
- Гірчиця — 9 ч. л.;
- Олія — 150 мл;
- Оцет — 3 ч. л.
З перерахованої кількості продуктів виходить досить велика кількість оселедця, тому можна сміливо брати половину або навіть третину, якщо готуєте для невеликої кількості людей.
Спосіб приготування:
Оселедець очистити від шкірки та нутрощів, відрізати хвіст, плавці та голову, порізати його порційними шматками. За бажання можна вийняти хребет і кісточки, тоді він вийде зовсім ніжним. Якщо в оселедця є молочко або ікра, не викидайте, їх також можна додати до соусу.
Скласти філе в глибоку миску.
Цибулю помити й нарізати тонкими півкільцями, додати до оселедця. Блендером збити олію з гірчицею та молочком (або ікрою) до однорідності. Для тих, хто не любить гостре, радимо змішати два види гірчиці: міцну та м'яку. Додати оцет і перемішати. Оцет додавати за бажанням, він не є обов'язковим інгредієнтом, якщо вам не подобається надто кисле чи гостре.
Вилити соус в оселедець і все акуратно перемішати, після чого відправити в холодильник настоюватися щонайменше на три години.
Подавати з картопляним пюре. Смачним оселедець буде і з чорним хлібом.
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