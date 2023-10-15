С перцем и орехами: рецепт пикантного салата из баклажанов
Салат получается очень вкусным и сытным.
Салат из баклажанов с овощами – это вкуснейшее пикантное блюдо. Подавать его можно, как теплым, так и холодным.
Фокус расскажет, как приготовить вкусный салат на ужин.
Салат из баклажанов
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.;
- Помидоры — 2 шт.;
- Болгарский перец – 1 шт.;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Грецкие орехи – 30 г;
- Майонез, кунжут, растительное масло для жарки, черный молотый перец и соль.
Баклажаны вымойте в проточной воде, удалите плодоножку, нарежьте небольшими кубиками и выложите в миску. Посолите и обжарьте до золотистой корочки на небольшом количестве растительного масла.
Переложите обжаренные баклажаны на бумажное полотенце, чтобы впитался весь лишний жир.
Помидоры вымойте в проточной воде, удалите плодоножку и нарежьте небольшими кубиками.
Болгарский перец очистите от семян и нарежьте небольшими кубиками.
Орехи мелко порубите, можете подсушить их на сухой сковороде.
Сложите баклажаны, помидор и болгарский перец в салатник, присыпьте грецкими орехами.
Посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Готовый салат выложите на блюдо и посыпьте кунжутом. Салат готов. Перцы, к слову, можно запечь в духовке, а не жарить на сковороде.
Также вы можете приготовить вкуснейшее рагу из баклажанов и прочих сезонных овощей.