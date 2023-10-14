Идеальны на завтрак: рецепт пышных блинчиков

Такие круглые пышные блинчики готовят в США и называют панкейками.

Блинчики, или панкейки — идеальный десерт на завтрак, типичный для американской кухни. Это восхитительные оладьи похожи на блинчики, но получаются более высокими и мягкими.

Американские блины, приготовленные на сковороде, смазанной сливочным маслом, обычно подают сложенными друг на друга, сопровождая вкусным кленовым сиропом, джемом, или свежими фруктами и ягодами. Рецептом поделились на сайте Tavolarte Gusto.

Тесто готовится ровно за 5 минут путем смешивания жидких ингредиентов. Блинчики идеальны для насыщенного завтрака, начните день со вкусом и энергией.

Пышные блинчики

Ингредиенты:

200 г муки;

250 г молока;

2 яйца;

30 г сахара;

30 г растительного масла (или 30 г топленого сливочного масла);

10 г разрыхлителя + 1/2 чайной ложки бикарбоната (или 1 целый пакетик разрыхлителя);

1 чайная ложка уксуса;

1 щепотка соли;

кусочек сливочного масла.

Первым делом отделяем желтки от белков. Затем взбейте яичные белки до устойчивых пиков. Наконец, смешайте яичные желтки, масло, молоко и уксус в миске ручным венчиком.

Отдельно просейте муку, разрыхлитель, соду и смешайте их с сахаром и солью.

Затем добавьте сухие ингредиенты к жидким, взбивайте несколько секунд. Наконец, аккуратно добавьте яичные белки лопаткой, делая медленные движения снизу вверх.

Тесто для блинов должно быть мягким, текучим, насыщенным и не чрезмерно жидким:

Прежде всего, используйте сковороду с антипригарным покрытием, желательно маленькую или особенно большую, чтобы можно было готовить по 2 штуки одновременно.

Секрет, чтобы блинчики не подгорали: жарьте их небольшом огне.

Как только сковорода нагреется, добавьте половник смеси для блинчиков, как только вы увидите первые пузырьки на поверхности, переверните их на другую сторону лопаточкой.

Готовьте еще несколько секунд, максимум 20–25 секунд, после чего выложите их на сервировочную тарелку на расстоянии друг от друга! Пожалуйста, не складывайте их сразу, иначе слипнутся.

Готовьте таким образом все блины, пока не закончится тесто. Подавайте их с любым любимым джемом, медом, или сиропом.

Также вы можете приготовить вкуснейшую домашнюю сгущенку, она тоже идеально подойдет к блинчикам.