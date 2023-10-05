Домашняя сгущенка: идеальный рецепт вкусного лакомства
Сгущенное молоко обычно можно купить в магазине, но можно приготовить и на собственной кухне.
Сгущенное молоко – это сладкий мусс из молока, сахара, ванили и сливочного масла. Готовится он на слабом огне и превращается в смесь с нежным вкусом. Идеально подходит для хранения в банке, для подслащивания кофе или капучино. Рецептом сгущенки поделились на сайте Tavolarte Gusto.
Но также с ним готовят множество тортов, десертов, а также конфет. Словом, это незаменимая заготовка для тех, кто любит выпечку. Количество ингредиентов рассчитано примерно на 350 г продукта.
Сгущенное молоко
Ингредиенты:
- 370 г свежего цельного молока (также безлактозного, обезжиренного или растительного);
- 250 г сахара;
- 1 пакетик ванили или экстракта;
- 35 г сливочного масла.
Первым делом поместите все ингредиенты в кастрюлю с высокими бортиками. Затем поставьте ее на слабый огонь и перемешайте. Как только смесь начнет закипать, уменьшите огонь и продолжайте варить, постоянно помешивая, около 20 минут, пока смесь не начнет густеть.
Пожалуйста, часто помешивайте и не отходите слишком далеко от кастрюли, потому что молоко имеет тенденцию увеличиваться в объеме и вытекать во время приготовления.
Наконец, через 20 минут, когда сгущенка достигнет насыщенной консистенции, выключите огонь и продолжайте помешивать еще 2 минуты.
Затем накройте пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка.
Наконец, когда смесь остынет, перелейте ее в чистый герметичный контейнер. Сгущенка готова.
Хранить в холодильнике можно 1 неделю, если вы использовали свежее молоко. Или вы можете заморозить лакомство отдельными порциями, чтобы хранить его до 10 месяцев.
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