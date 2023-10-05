Домашняя сгущенка: идеальный рецепт вкусного лакомства

Сгущенное молоко обычно можно купить в магазине, но можно приготовить и на собственной кухне.

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Сгущенное молоко – это сладкий мусс из молока, сахара, ванили и сливочного масла. Готовится он на слабом огне и превращается в смесь с нежным вкусом. Идеально подходит для хранения в банке, для подслащивания кофе или капучино. Рецептом сгущенки поделились на сайте Tavolarte Gusto.

Но также с ним готовят множество тортов, десертов, а также конфет. Словом, это незаменимая заготовка для тех, кто любит выпечку. Количество ингредиентов рассчитано примерно на 350 г продукта.

Сгущенное молоко

Ингредиенты:

370 г свежего цельного молока (также безлактозного, обезжиренного или растительного);

250 г сахара;

1 пакетик ванили или экстракта;

35 г сливочного масла.

Первым делом поместите все ингредиенты в кастрюлю с высокими бортиками. Затем поставьте ее на слабый огонь и перемешайте. Как только смесь начнет закипать, уменьшите огонь и продолжайте варить, постоянно помешивая, около 20 минут, пока смесь не начнет густеть.

Пожалуйста, часто помешивайте и не отходите слишком далеко от кастрюли, потому что молоко имеет тенденцию увеличиваться в объеме и вытекать во время приготовления.

Наконец, через 20 минут, когда сгущенка достигнет насыщенной консистенции, выключите огонь и продолжайте помешивать еще 2 минуты.

Затем накройте пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка.

Наконец, когда смесь остынет, перелейте ее в чистый герметичный контейнер. Сгущенка готова.

Хранить в холодильнике можно 1 неделю, если вы использовали свежее молоко. Или вы можете заморозить лакомство отдельными порциями, чтобы хранить его до 10 месяцев.

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