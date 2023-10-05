Домашнє згущене молоко: ідеальний рецепт смачних ласощів
Згущене молоко зазвичай можна купити в магазині, але можна приготувати і на власній кухні.
Згущене молоко — це солодкий мус із молока, цукру, ванілі та вершкового масла. Готується він на слабкому вогні та перетворюється на суміш із ніжним смаком. Ідеально підходить для зберігання в банці, для підсолоджування кави або капучино. Рецептом згущеного молока поділилися на сайті Tavolarte Gusto.
Але також із ним готують безліч тортів, десертів, а також цукерок. Словом, це незамінна заготовка для тих, хто любить випічку. Кількість інгредієнтів розрахована приблизно на 350 г продукту.
Згущене молоко
Інгредієнти:
- 370 г свіжого незбираного молока (також безлактозного, знежиреного або рослинного);
- 250 г цукру;
- 1 пакетик ванілі або екстракту;
- 35 г вершкового масла.
Насамперед помістіть усі інгредієнти в каструлю з високими бортиками. Потім поставте її на слабкий вогонь і перемішайте. Щойно суміш почне закипати, зменшіть вогонь і продовжуйте варити, постійно помішуючи, близько 20 хвилин, поки суміш не почне густіти.
Будь ласка, часто помішуйте і не відходьте надто далеко від каструлі, бо молоко має тенденцію збільшуватися в об'ємі та витікати під час приготування.
Нарешті, через 20 хвилин, коли згущене молоко досягне насиченої консистенції, вимкніть вогонь і продовжуйте помішувати ще 2 хвилини.
Потім накрийте харчовою плівкою, щоб не утворилася скоринка.
Нарешті, коли суміш охолоне, перелийте її в чистий герметичний контейнер. Згущене молоко готове.
Зберігати в холодильнику можна 1 тиждень, якщо ви використовували свіже молоко. Або ви можете заморозити ласощі окремими порціями, щоб зберігати їх до 10 місяців.
Раніше ми розповідали, як приготувати ідеальний заварний крем.