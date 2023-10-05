Домашнє згущене молоко: ідеальний рецепт смачних ласощів

Згущене молоко зазвичай можна купити в магазині, але можна приготувати і на власній кухні.

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Згущене молоко — це солодкий мус із молока, цукру, ванілі та вершкового масла. Готується він на слабкому вогні та перетворюється на суміш із ніжним смаком. Ідеально підходить для зберігання в банці, для підсолоджування кави або капучино. Рецептом згущеного молока поділилися на сайті Tavolarte Gusto.

Але також із ним готують безліч тортів, десертів, а також цукерок. Словом, це незамінна заготовка для тих, хто любить випічку. Кількість інгредієнтів розрахована приблизно на 350 г продукту.

Згущене молоко

Інгредієнти:

370 г свіжого незбираного молока (також безлактозного, знежиреного або рослинного);

250 г цукру;

1 пакетик ванілі або екстракту;

35 г вершкового масла.

Насамперед помістіть усі інгредієнти в каструлю з високими бортиками. Потім поставте її на слабкий вогонь і перемішайте. Щойно суміш почне закипати, зменшіть вогонь і продовжуйте варити, постійно помішуючи, близько 20 хвилин, поки суміш не почне густіти.

Будь ласка, часто помішуйте і не відходьте надто далеко від каструлі, бо молоко має тенденцію збільшуватися в об'ємі та витікати під час приготування.

Нарешті, через 20 хвилин, коли згущене молоко досягне насиченої консистенції, вимкніть вогонь і продовжуйте помішувати ще 2 хвилини.

Потім накрийте харчовою плівкою, щоб не утворилася скоринка.

Нарешті, коли суміш охолоне, перелийте її в чистий герметичний контейнер. Згущене молоко готове.

Зберігати в холодильнику можна 1 тиждень, якщо ви використовували свіже молоко. Або ви можете заморозити ласощі окремими порціями, щоб зберігати їх до 10 місяців.

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