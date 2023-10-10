Курица в вине: рецепт приготовления нежного и сочного блюда

Курица, приготовленная таким способом, обладает потрясающим вкусом и нежной консистенцией.

Куриное мясо в любом виде – вареное, жареное, запеченное – никого не оставляет равнодушным. Оно полезное, вкусное и не вызывает чувства тяжести в желудке. Мы делились множеством разнообразных рецептов блюд с курицей, а сегодня хотим рассказать, как приготовить курицу в вине. Она станет идеальным вариантом романтического ужина или блюдом к празднику. Способом приготовления поделились в блоге "Кулинарные рецепты каждый день".

Курица в вине

Ингредиенты:

куриные четверти – 3 шт;

картофель — 4-5 шт;

чеснок – 1 головка;

оливки – ½ стакана;

тимьян — 2-3 веточки;

белое вино – 1 стакан;

бальзамический уксус – 1 ст. л;

мед – 2 ст. л;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное мясо помыть, высушить бумажным полотенцем. В хорошо разогретой глубокой сковороде обжарить курицу до румяности. Затем достать мясо, а в сковородку отправить картошку и чеснок. Немного потушить, а затем туда же вернуть курицу, положить оливки, тимьян, соль и перец.

В отдельной посуде смешать вино, бальзамический уксус и мед. Добавить к курице, довести все до кипения, уменьшить огонь и оставить ее томиться еще примерно на час.

Ранее Фокус писал, как приготовить куриное рагу с помидорами.