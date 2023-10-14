Пикантная закуска на зиму: как приготовить баклажаны с медом
Если любите баклажаны и мед, то есть рецепт, в котором они отлично сочетаются. Готовится эта закуска из самых простых ингредиентов и точно порадует вас, когда наступит зима.
Баклажаны можно нарезать колечками, или полосками, а специи подбирайте по своему вкусу. Если любите более острый вкус, можно добавить немного перца чили. Фокус расскажет, как его приготовить.
Баклажаны с медом
Ингредиенты:
- баклажаны – 800 г;
- соль – 60 г;
- чеснок – 40 г;
- растительное масло – 150 мл;
- черный перец – 5 горошин;
- жидкий мед – 40 г;
- уксус 9% – 100 мл;
- вода — 300 мл.
Баклажаны вымойте и отрежьте хвостики. Затем нарежьте их кружочками. Чеснок очистите от шелухи. Каждый зубчик разрежьте на несколько кусочков.
Обжарьте баклажаны на растительном масле с обеих сторон до полуготовности. Сложите баклажаны и чеснок в стерилизованные баночки.
Воду вскипятите в кастрюле, добавив горошины перца, добавьте соль, уксус и мед. Дайте пару минут покипеть, а затем выключите огонь. Сразу же залейте баклажаны маринадом и закройте банки крышками.
Заготовки переверните вверх дном, укройте и оставьте до полного остывания. Храните в темном и прохладном месте.
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