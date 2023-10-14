Омлет в итальянском стиле: престой рецепт Чиполлаты

Чиполатта – это типичное итальянское блюдо, которое издавна готовили в деревнях.

Если вам нравятся омлеты и прочие блюда из яиц, попробуйте приготовить блюдо под названием Чиполатта. Это деревенское блюдо с восхитительным вкусом. Чиполатта готовится невероятно просто из самых обычных продуктов.

Чиполатта может быть, как закуской, так и самостоятельным блюдом. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Чиполатта

Ингредиенты:

6 белых или розовых луковиц;

3 яйца;

3 столовые ложки тертого пармезана;

1/2 стакана белого вина;

1/2 стакана овощного бульона;

1/2 стакана молока;

2 столовые ложки муки;

15 г бекона;

кусочек сливочного масла, соль, перец.

Поджарьте бекон и достаньте его, чтобы добавить к блюду потом. Растопите сливочное масло и добавьте нарезанный очень тонкими ломтиками лук. Пожаривайте его на очень слабом огне, чтобы он стал прозрачным. Когда это случится, сбрызните лук вином и дайте ему испариться.

Разбавьте смесь бульоном и молоком. Посыпьте все мукой, приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте и готовьте на медленном огне в закрытой сковороде около 1 часа.

Снимите с огня и добавьте в смесь взбитые яйца и сыр. Смажьте противень маслом, вылейте смесь и запекайте в горячей духовке при температуре 180°, пока поверхность не станет золотистой.

Сверху присыпьте беконом и подавайте к столу.

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