Огурцы по-канадски: рецепт вкусной заготовки на зиму

Такие огурцы на столе не задерживаются надолго.

На улице – середина октября, и основная масса заготовок на зиму уже давно обосновалась в подвале или погребе. Но если у вас чешутся руки попробовать что-то еще, почему бы не приготовить огурцы по-канадски. Рецептом поделились в блоге "Домашняя консервация". Огурцы получаются настолько вкусными, что в следующем году вы непременно захотите приготовить их побольше. А пока для пробы хватит одной трехлитровой или трех литровых баночек.

Огурцы по-канадски

Ингредиенты на трехлитровую банку:

огурцы;

морковь – 1 шт;

болгарский перец – 3 шт;

зелень укропа – по вкусу;

чеснок – 3 дольки.

Для рассола:

вода – 4 ст;

сахар – 1,5 стакана;

соль – 0,5 стакана;

уксусная эссенция – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Все овощи помыть. Морковь нарезать соломкой, перец очистить от семян и сердцевины, порезать дольками, огурцы почистить и разрезать вдоль на четыре части. Если огурцы большие, то можно перерезать еще и пополам.

На дно трехлитровой банки положить чеснок, морковь, перец и укроп. Порезанные огурцы плотно уложить в банку. Рассол прокипятить, добавить уксусную эссенцию, вылить в банку с огурцами. Стерилизовать 12 минут.

Закатать крышками, укутать до полного остывания, а затем вынести в прохладное темное место.

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