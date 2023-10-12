Рулет "Мимоза": рецепт простого перекуса со вкусом любимого блюда

Лучше всего такой рулет делать на ночь, чтобы он хорошо настоялся.

Если у вас с утра есть несколько лишних минут, чтобы приготовить не только завтрак, но и что-то посерьезнее, рекомендуем обратить внимание на рулет "Мимоза", способом приготовления которого поделились в блоге "Рецепты каждый день". Такое блюдо станет отличным перекусом на протяжении дня и разнообразит меню.

Рулет "Мимоза"

Ингредиенты:

лаваш – 3 листа;

майонез – 250 гр;

яйцо – 3 шт;

сыр твердый – 150-200 гр;

морковь – 1 шт;

сайра – 1 банка;

укроп, зеленый лук – по вкусу.

Способ приготовления:

Морковь отварить в подсоленной воде. Яйца сварить вкрутую. Остудить и почистить.

Листья лаваша разложить на столе. На один на крупной терке натереть морковь, разровняв ее по всей поверхности. На второй – на мелкой терке натереть сыр, на третий – размять вилкой сайру. Каждый лист лаваша сверху посыпать рубленым луком и укропом.

Первый лист свернуть рулетом, затем положить его на край второго и дальше свернуть. Далее так же поступить и с третьим листом. Завернуть рулет до конца, положить в пакет и отправить в холодильник на несколько часов. Лучше такой рулет делать с утра на вечер, либо же готовить его вечером, чтобы к утру он хорошо пропитался. При подаче порезать на порционные кусочки.

Ранее Фокус писал, как приготовить рулет из лаваша с курицей и сыром.