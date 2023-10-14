Как приготовить жареную курицу целиком: идеальный рецепт

Жареная курица — одно из самых популярных блюд, но чтобы приготовить его, нужно соблюдать рецептуру.

Если хотите зажарить, или точнее, запечь курицу целиком, то нужно делать это, соблюдая рецептуру. Тогда курица получится сочной, ароматной и безумно вкусной.

А если добавить ароматные травы – то мясо станет просто божественным на вкус.

Это простое в приготовлении, но эффектное второе блюдо, которое обычно нравится взрослым и детям. Нескольких простых уловок достаточно, чтобы получить идеально приготовленную жареную курицу, такую ​​же, как та, которую вы покупаете в супермаркете: с хрустящей кожицей и нежным мясом. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Жареная курица

Ингредиенты:

1 курица весом примерно 1200 г;

2 зубчика чеснока;

розмарин, тимьян, шалфей, майоран, оливковое масло, соль.

Вот как приготовить идеальную жареную курицу: достаньте курицу из холодильника и оставьте при комнатной температуре примерно на полчаса. Дав птице отдохнуть, поместите тушку в емкость для запекания, способную вместить ее с "комфортом". Заполните пустоту двумя слегка раздавленными зубчиками чеснока, парой веточек розмарина и несколькими листьями шалфея. Приготовьте смесь свежего розмарина, шалфея, тимьяна и майорана.

Обвяжите куриные ножки кухонной нитью, чтобы она держала форму во время приготовления. Смажьте курицу большим количеством масла, затем "помассируйте" и посыпьте рубленой ароматной зеленью, щепоткой соли и молотым перцем. Поставьте в разогретую до 190° духовку примерно на час. Точное время приготовления будет зависеть от веса вашей курицы: на один килограмм вы должны рассчитывать около 50 минут.

Во время приготовления время от времени берите несколько столовых ложек жидкости из кулинарного сока и поливайте ею курицу. Курица будет приготовлена ​​идеально, если при втыкании в бедро шампура или зубочистки не будет выделяться кровь или розовая жидкость. Достаньте жареную курицу из духовки и сразу подавайте.

К такой курице идеально подойдет картофельное пюре. И его очень просто приготовить.