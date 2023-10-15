Нежный торт с волшебным кремом: простой рецепт вкусной выпечки

Этот торт, который пекут в Тоскане, имеет очень забавное и странное название.

Торт Scendiletto — традиционный тосканский домашний десерт. И, как это часто бывает с традиционными рецептами, причина его названия неясна.

Ведь scendiletto – это "прикроватный коврик". Так что некоторые думают, что это относится к мягким коврикам, лежащим в изножье кровати, мягким и уютным.

Другие, однако, думают, что торт назван так потому, что это приглашение встать с постели, зная, что он ждет нас на кухне.

В любом случае это по-настоящему вкусный десерт. Это своего рода сэндвич из слоеного теста с заварным кремом: настоящее лакомство, рецептом которого поделились на сайте Sonia Peronaci.

Торт Scendiletto

Ингредиенты:

слоеное тесто – два листа;

Для крема

молоко — 1 л

кукурузный крахмал — 100 г

яичные желтки — 12

сахарная пудра — 250 г

ваниль.

Для крема доведите молоко до кипения. В миске смешайте яичные желтки, крахмал, ваниль и сахар. Когда молоко закипит, медленно влейте его в яичную смесь. Перемешайте и верните смесь в кастрюлю на слабый огонь, помешивая, чтобы она загустела.

Переложите крем в низкую широкую емкость, накройте пищевой пленкой и дайте остыть.

Раскатанное тесто выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Наколите его вилкой, посыпьте сахарным песком и готовьте в статической духовке при температуре 180° 15-20 минут. Достаньте из духовки и дайте остыть.

Переложите крем в кондитерский мешок с гладкой насадкой диаметром 1 см и выдавите на поверхность теста, оставив 2 см пустого края по периметру.

Возьмите второй лист, проколите поверхность и положите на крем. Пальцами защипните края, чтобы соединить сырое тесто с приготовленным, и посыпьте поверхность сахарным песком. Готовьте в статической духовке при температуре 180° 15-20 минут, затем 10 минут в режиме гриля.

Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть.

Края обрезаем, посыпаем торт сахарной пудрой и нарезаем кубиками 5-6 см. Торт Scendiletto готов!

Особенностью этого торта является то, что его подают кубиками, как мягкие вкусные подушечки.

Если любите заварной крем, то стоит держать его рецепт в закладках.