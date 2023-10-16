Блюдо из курицы с оригинальной заправкой: как приготовить знаменитый итальянский салат Гонзага

Этот салат называют по-разному, в зависимости от провинции, но готовят по всей Италии.

Если хоте попробовать что-то очень итальянское, но не пиццу, или спагетти, попробуйте приготовить салат Гонзага. Его также называют Мантуанский салат, или Мантуанская курица.

Это исторический рецепт, типичный для Мантуи и Ломбардии в целом, очень вкусный и своеобразный. Рецептом поделились на сайте Sonia Peronaci.

Обычно это рецепт, в котором мясо курицы, каплуна или цесарки готовится заранее. Идеально, если вы будете варить куриный бульон и тогда сможете использовать мясо из него, получив оригинальное блюдо.

Салат Гонзага

Ингредиенты:

вареная курица 800 г;

сахар 10 г;

полстакана белого сухого вина;

воды 1 с. л.;

изюм 50 г;

оливковое масло 20 г;

белый винный уксус 25 г;

тертая цедра лимона;

соль и перец.

Сначала смешайте уксус и сахар в небольшой миске, добавив воду. Залейте заправкой изюм, дайте ему пропитаться примерно десять минут.

Тем временем готовим приправу для мяса. В другой миске смешайте тертую цедру и вино, затем добавьте масло и хорошо перемешайте.

Слейте воду с изюма, но оставьте ее, потому что вам придется добавить ее в приправу для мяса. Хорошо перемешайте.

Мелко нашинкуйте мясо курицы и положите в миску. Приправьте его изюмом.

Приступайте к добавлению приправ, соли и перца по своему вкусу. Хорошо перемешайте, дайте всему постоять примерно 1 час в холодильнике и подавайте салат Гонзага.

Также в салат можно добавить зерна граната, кедровые, или грецкие орешки.

Если любите курицу, попробуйте приготовить курицу с паприкой – вкусное и ароматное блюдо.