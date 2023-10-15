Вкусно и просто: рецепт курицы, запеченной с паприкой

Лучше всего по этому рецепту получаются куриные ножки.

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Если куриные ножки — это та часть курицы, которую вы любите больше всего, и если вы ищете альтернативный рецепт классическим куриным ножкам, жареным на сковороде, вы наверняка оцените сегодняшний рецепт. Запеченные куриные бедра с паприкой — вкусная альтернатива, которую легко приготовить дома.

Предварительное замаринованное мясо позволит ему впитать весь аромат паприки, а после приготовления ножки станут намного сочнее.

Рецептом вкусной курицы поделились на сайте Giallo Zafferano. В оригинале используются ножки, или голени, но вы можете использовать этот рецепт для любой части курицы.

Куриные ножки с паприкой

Ингредиенты:

куриные ножки 6 штук

сладкая паприка 10 г

острая паприка 5 г

белое вино 60 г

оливковое масло 40 г

соль, черный перец.

Чтобы приготовить курицу с паприкой, начните с того, что щедро обсыпьте ножки сладкой и острой паприкой и хорошо перемешайте, чтобы аромат распределился.

Налейте масло, белое вино и поперчите.

Продолжайте массировать бедра, давая им хорошо и равномерно пропитаться приправами. Как только ингредиенты смешаются, переложите приправленные ножки в форму для запекания, где они будут располагаться рядом друг с другом и залейте маринадом.

Закройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 30 минут.

По истечении этого времени достаньте ножки и положите их на противень.

Смажьте поверхность ножек маринадом и готовьте в духовке, уже разогретой до 200°, около 45 минут. Каждые 10 минут вам придется переворачивать ножки, чтобы они равномерно приготовились.

Если хотите, можете оставить курицу мариноваться подольше, но лучше не мариновать более 8 часов.

Соль не впитается в мясо, в указанной дозе можете быть уверены! Однако, если вы предпочитаете, вы можете уменьшить дозу по своему желанию или отказаться от нее в зависимости от ваших кулинарных привычек.

Также вы можете приготовить вкуснейшую курицу по-тоскански.