Смачно і просто: рецепт курки, запеченої з паприкою

Найкраще за цим рецептом виходять курячі ніжки.

Related video

Якщо курячі ніжки — це та частина курки, яку ви любите найбільше, і якщо ви шукаєте альтернативний рецепт класичним курячим ніжкам, смаженим на пательні, ви напевно оціните сьогоднішній рецепт. Запечені курячі стегна з паприкою — смачна альтернатива, яку легко приготувати вдома.

Попередньо замариноване м'ясо дасть йому змогу ввібрати весь аромат паприки, а після приготування ніжки стануть набагато соковитішими.

Рецептом смачної курки поділилися на сайті Giallo Zafferano. В оригіналі використовуються ніжки, або гомілки, але ви можете використовувати цей рецепт для будь-якої частини курки.

Курячі ніжки з паприкою

Інгредієнти:

курячі ніжки 6 штук

солодка паприка 10 г

гостра паприка 5 г

біле вино 60 г

оливкова олія 40 г

сіль, чорний перець.

Щоб приготувати курку з паприкою, почніть із того, що щедро обсипте ніжки солодкою та гострою паприкою і добре перемішайте, щоб аромат розподілився.

Налийте олію, біле вино і поперчіть.

Продовжуйте масажувати стегна, даючи їм добре і рівномірно просочитися приправами. Щойно інгредієнти змішаються, перекладіть приправлені ніжки у форму для запікання, де вони розташовуватимуться поруч одна з одною, і залийте маринадом.

Закрийте харчовою плівкою і залиште маринуватися в холодильнику мінімум на 30 хвилин.

Після закінчення цього часу дістаньте ніжки і покладіть їх на деко.

Змастіть поверхню ніжок маринадом і готуйте в духовці, вже розігрітій до 200°, близько 45 хвилин. Кожні 10 хвилин вам доведеться перевертати ніжки, щоб вони рівномірно приготувалися.

Якщо хочете, можете залишити курку маринуватися довше, але краще не маринувати понад 8 годин.

Сіль не вбереться в м'ясо, у зазначеній дозі можете бути впевнені! Однак, якщо ви віддаєте перевагу, ви можете зменшити дозу за своїм бажанням або відмовитися від неї залежно від ваших кулінарних звичок.

Також ви можете приготувати дуже смачну курку по-тосканськи.