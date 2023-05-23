Курка по-тосканськи з вершками: найніжніший смак і простота приготування

Коли йдеться про рецепти з курячими грудками, важко перевершити цей.

Related video

Курка по-тосканськи за рецептом від Фокусу — це чудова вечеря для тих, хто хоче не надто напружувати себе приготуванням, але при цьому пригостити сім'ю або гостей смачною вечерею. Як гарнір можете подавати курку по-тосканськи з рисом або макаронами. Соус до курки по-тосканськи простий, але такий ароматний. Він сповнений часнику, помідорів і, найголовніше, вершків. Він яскравий і легкий і так само добрий влітку, як і взимку.

Курка по-тосканськи з вершками

Інгредієнти:

15 мл оливкової олії extra virgin;

4 курячі грудки без шкіри та кісток;

сіль;

свіжомелений чорний перець;

1 чайна ложка сушеного орегано;

45 г вершкового масла;

3 зубчики часнику;

375 мл помідорів чері, розрізаних навпіл;

молодий шпинат;

125 мл вершків;

60 г натертого пармезану;

лимонні часточки для подачі.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію. Додати курку і посоліть та поперчіть. Посипте орегано. Готуйте до золотистого кольору та не рожевого всередині, по 8 хвилин з кожного боку. Викладіть зі сковороди й відкладіть убік.

У тій же сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте часник і готуйте до аромату, близько 1 хвилини. Додайте помідори чері й посоліть та поперчіть. Готуйте, поки помідори не почнуть тріскатися, потім додайте шпинат і готуйте доти, поки шпинат не почне в'янути.

Влийте вершки та пармезан і доведіть суміш до кипіння. Зменшіть вогонь до низького і варіть, поки соус не зменшиться трохи, близько 3 хвилин. Поверніть курку на сковороду та готуйте до повного прогріву, 5-7 хвилин. Подавайте з лимонними часточками.

Смачного!

А як гарнір до цієї курки ідеально підійде картопля гратен дофінуа.