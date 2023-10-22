Галета со сливами: рецепт вкуснейшей сезонной выпечки (видео)

При подаче к галете можно добавить шарик мороженого, так она будет еще вкуснее.

Если хотите порадовать себя в выходные чем-то легким и вкусным, предлагаем приготовить вкуснейшую хрустящую галету со сливами. Благо, они сейчас еще вполне доступны, а выпечка с ними получается не только аппетитной, но и ароматной. Как сделать этот десерт, рассказала и показала кулинарный блогер Тати Чуднова.

Хрустящая галета со сливами

Ингредиенты:

мука – 190 гр;

соль – щепотка;

сахарная пудра – 2 ст. л;

охлажденное сливочное масло – 115 гр;

очень холодная вода — 3-4 ст. л;

холодная вода – 2 ст. л;

яйцо или желток для смазки;

кукурузный крахмал – 1 ст. л;

сахарная пудра – 1 ст. л;

сливы – 10 шт.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать просеянную муку, щепотку соли, сахарную пудру, все перемешать. Холодное масло порезать кубиками и отправить туда же. Быстро перетереть масло с мукой, пока оно не растаяло. Затем добавить воду и замесить песочное тесто. Положить его в пакет или замотать в пищевую пленку и поставить на час в холодильник.

Сливы очистить от косточек, порезать пополам или на четыре части. Крахмал смешать с сахарной пудрой.

Тесто раскатать между двумя листами пергамента. Присыпать его смесью крахмала и сахарной пудры, но немного оставить смеси и для того, чтобы присыпать сливы.

Выложить сливы, завернуть галету и залепить края, присыпать сливы смесью с крахмалом. Смазать края галеты яйцом или желтком и по желанию присыпать миндальными хлопьями.

Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, 30-40 минут, до золотистого цвета. Дать немного остыть, а перед подачей положить шарик мороженого.

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