Галета со сливами: рецепт вкуснейшей сезонной выпечки (видео)
При подаче к галете можно добавить шарик мороженого, так она будет еще вкуснее.
Если хотите порадовать себя в выходные чем-то легким и вкусным, предлагаем приготовить вкуснейшую хрустящую галету со сливами. Благо, они сейчас еще вполне доступны, а выпечка с ними получается не только аппетитной, но и ароматной. Как сделать этот десерт, рассказала и показала кулинарный блогер Тати Чуднова.
Хрустящая галета со сливами
Ингредиенты:
- мука – 190 гр;
- соль – щепотка;
- сахарная пудра – 2 ст. л;
- охлажденное сливочное масло – 115 гр;
- очень холодная вода — 3-4 ст. л;
- холодная вода – 2 ст. л;
- яйцо или желток для смазки;
- кукурузный крахмал – 1 ст. л;
- сахарная пудра – 1 ст. л;
- сливы – 10 шт.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать просеянную муку, щепотку соли, сахарную пудру, все перемешать. Холодное масло порезать кубиками и отправить туда же. Быстро перетереть масло с мукой, пока оно не растаяло. Затем добавить воду и замесить песочное тесто. Положить его в пакет или замотать в пищевую пленку и поставить на час в холодильник.
Сливы очистить от косточек, порезать пополам или на четыре части. Крахмал смешать с сахарной пудрой.
Тесто раскатать между двумя листами пергамента. Присыпать его смесью крахмала и сахарной пудры, но немного оставить смеси и для того, чтобы присыпать сливы.
Выложить сливы, завернуть галету и залепить края, присыпать сливы смесью с крахмалом. Смазать края галеты яйцом или желтком и по желанию присыпать миндальными хлопьями.
Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, 30-40 минут, до золотистого цвета. Дать немного остыть, а перед подачей положить шарик мороженого.
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