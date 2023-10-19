Пицца "4 сыра": рецепт простого и вкусного блюда

Такая пицца вкуснее всего в горячем виде.

Пицца "4 сыра" – блюдо, которые очень любят многие. Оно получается невероятно богатым на вкус и сытным. Особенно аппетитна такая пицца в горячем виде. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина. По ее способу тесто пиццы выходит тонким, благодаря чему лучше чувствуется вкус основных ингредиентов.

Пицца "4 сыра" на тонком тесте

Ингредиенты:

мука – 500 гр;

вода – 340 мл;

дрожжи сухие – 7 гр;

сахар – 9 гр;

соль – 8 гр;

сыр моцарелла;

сыр пармезан;

сыр гауда;

сыр с голубой плесенью.

Способ приготовления:

В теплую воду добавить дрожжи, соль, сахар, перемешать, ввести просеянную муку и замесить тесто. Дать отдохнуть ему час.

Готовое тесто разделить на четыре части (получится четыре небольших пиццы), каждую тонко раскатать, посыпать сыром.

Отправить пиццу в духовку, разогретую до максимума, на самый верхний уровень на 8-10 минут.

В результате тесто получается мягким, сыр тянется, а аромат стоит просто невероятный.

Ранее Фокус писал, как приготовить тесто для пиццы без дрожжей и с дрожжами.