Тесто для пиццы на дрожжах: лучший рецепт

В качестве начинки для такой пиццы можно выбрать любые ингредиенты.

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Вкусное, хрустящее тесто – одно из главных условий удачной пиццы. В Сети есть множество рецептов, как приготовить идеальное тесто для пиццы, и сегодня мы предлагаем попробовать сделать его по советам из кулинарного блога cook_with_me_at_home.

Тесто для пиццы на дрожжах

Ингредиенты:

Теплое молоко или вода – 200 мл;

Соль – 1 ч. л;

Сахар – 2 ч. л;

Живые дрожжи – 25 гр;

Мука – 330 гр;

Масло растительное – 3 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокую миску всыпать соль, сахар, добавить теплое молоко (или воду), покрошенные дрожжи и хорошо вымешать венчиком до растворения ингредиентов.

В тесто добавить половину просеянной муки и снова размешать венчиком до однородности. Затем всыпать вторую половину муки и замешать тесто руками. Оно получится достаточно тугим, так должно быть. Когда тесто впитает почти всю муку, добавить половину масла и вымешать, пока тесто не впитает масло. Затем влить оставшееся масло и снова хорошо вымесить.

Когда тесто впитает все масло, сформировать из теста шар, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на один час. Это может быть предварительно разогретая на минимуме и выключенная духовку. За это время тесто увеличится в три раза.

Готовое тесто можно разделить на две части и приготовить две круглых пиццы диаметром 36 см. Можно сделать одну большую пиццу на противне. Тесто слегка раскатать скалкой (мукой не подсыпать ни тесто, ни поверхность). Противень слегка смазать растительным маслом, переложить слегка раскатанное тесто в форму и, растягивая руками, распределить его по всей форме. Сделать небольшие бортики.

Смазать основу несколькими ложками кетчупа, а затем выложить начинку по своему вкусу. Выпекать пиццу нужно в предварительно разогретой до 250 градусов духовке 10-15 мин.

Напомним, как приготовить пиццу на сковороде.