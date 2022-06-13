Проще простого: быстрая пицца на сковороде от Евгения Клопотенко

Приготволение такой пиццы займет совсем немного времени, а результат порадует.

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Пицца – любимое блюдо как взрослых, так и детей, которое идеально подхоит в качестве завтрака, перекуса или угощения для посиделок с друзьями. Многие уверены, что ее приготовление занимает немало времени, однако украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает быстрый рецепт пиццы на сковороде, которая по вкусу не уступит оригинальной. Как отмечает мастер, итальянцы, которые знают толк в пицце, вряд ли одобрят подобное, но в конечном итоге получается быстро, легко и максимально вкусно.

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Для ее приготовления необходимо всего четыре ингредиента: мука, оливковое масло, вода и разрыхлитель, а в качестве начинки – все, к чему лежит душа.

Быстрая пицца на сковороде

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 220 гр;

Разрыхлитель для теста – 1 ч. л;

Оливковое масло (+ дополнительно для жарки) – 3 ст. л;

Вода – 6-8 ст. л.

Для соуса:

Томаты пелати (или томаты в собственном соку) – 200 гр;

Чеснок – 2 зубчика;

Орегано – 1 ст. л.

Для начинки:

Шампиньоны – 100 гр;

Оливки – 50 гр;

Лук репачатый – 1/2 головки;

Томаты – 2 шт;

Орегано – 1 ч. л;

Моцарелла твердая – 150 гр.

Способ приготовления:

Сначала необходимо сделать тесто. Для этого муку, разрыхлитель, воду и масло хорошо вымешать. Это можно сделать либо вручную, либо с помощью кухонного комбайна с насадкой "крюк". После того, как тесто приобретет однородную консистенцию, поместить его в холодильник на 20 минут, чтобы оно "отдохнуло".

Пока тесто в холодильние, готовится соус. Томаты, чеснок и орегано измельчить и перемешать до однородной массы. Сделать это можно с помощью погружного блендера или фуд-процессора.

Далее – очередь за начинкой. Салфеткой хорошо вытереть шампиньоны и очень мелко порезать их. Лучше грибы не мыть, чтобы они не набрались лишней влаги. Оливки порезать кольцами, лук – тонкими полукольцами, томаты – небольшими кусочками, а моцареллу натереть на терке.

Тесто достать из холодильника и раскатать на столе, посыпанном мукой. В результате должен получиться тонкий круг, равный диаметру сковороды, где будет готовиться пицца. Если сковорода небольшая, то из теста может получиться две пиццы.

Разогреть сковороду с небольшим количеством оливкового масла и выложить на нее раскатанное тесто, обжаривать с одной стороны около пяти минут на среднем огне. Затем снять сковороду с огня и покрыть основу для пиццы томатным соусом.

Выложить на соус все ингредиенты начинки и посыпать тертой моцареллой. Поставить сковородку обратно на средний огонь, закрыть крышкой и жарить еще 4-5 минут, пока сыр не расплавится. Внимательно нужно следить, чтобы нижний край теста не подгорел, и при необходимости убавить огонь до минимума.

Напомним еще два рецепта приготовления быстрой пиццы, а также как сделать вкусные панкейки на завтрак.