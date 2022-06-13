Простіше простого: швидка піца на сковороді від Євгена Клопотенка

Приготування такої піци займе зовсім небагато часу, а результат порадує.

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Піца — улюблена страва як дорослих, так і дітей, яка ідеально підходить як сніданок, перекус або частування для посиденьок із друзями. Багато хто впевнений, що її приготування займає чимало часу, проте український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує швидкий рецепт піци на сковороді, яка до смаку не поступиться оригінальній. Як зазначає майстер, італійці, які розуміються на піці, навряд чи схвалять подібне, але зрештою виходить швидко, легко та максимально смачно.

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Для її приготування необхідно всього чотири інгредієнти: борошно, оливкова олія, вода і розпушувач, а як начинка — все, до чого лежить душа.

Швидка піца на сковороді

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 220 г;

розпушувач для тіста — 1 ч. л;

оливкова олія (+ додатково для смаження) — 3 ст. л;

вода — 6-8 ст. л.

Для соусу:

томати пелаті (або томати у власному соку) — 200 г;

часник — 2 зубчики;

орегано — 1 ст. л.

Для начинки:

печериці — 100 г;

оливки — 50 г;

цибуля ріпчаста — 1/2 головки;

томати — 2 шт;

орегано — 1 год. л;

моцарела тверда — 150 гр.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно зробити тісто. Для цього борошно, розпушувач, воду та масло добре вимішати. Це можна зробити або вручну, або за допомогою кухонного комбайна з насадкою "гачок". Після того, як тісто набуде однорідної консистенції, помістити його в холодильник на 20 хвилин, щоб воно відпочило.

Поки тісто у холодильнику, готується соус. Томати, часник та орегано подрібнити і перемішати до однорідної маси. Зробити це можна за допомогою занурювального блендера або фуд-процесора.

Далі — черга за начинкою. Серветкою добре витерти печериці та дуже дрібно нарізати їх. Краще гриби не мити, щоб вони не набралися зайвої вологи. Оливки нарізати кільцями, цибулю — тонкими півкільцями, томати — невеликими шматочками, а моцарелу натерти на тертці.

Тісто дістати з холодильника та розкатати на столі, посипаному борошном. Зрештою має вийти тонке коло, що дорівнює діаметру сковороди, де готуватиметься піца. Якщо сковорода невелика, з тіста може вийти дві піци.

Розігріти сковороду з невеликою кількістю оливкової олії і викласти на неї розкатане тісто, обсмажувати з одного боку приблизно п'ять хвилин на середньому вогні. Потім зняти сковороду з вогню та покрити основу для піци томатним соусом.

Викласти на соус всі інгредієнти начинки та посипати тертою моцарелою. Поставити сковорідку назад на середній вогонь, закрити кришкою і смажити ще 4-5 хвилин, поки сир не розплавиться. Уважно варто стежити, щоб нижній край тіста не підгорів, і за необхідності зменшити вогонь до мінімуму.

Нагадаємо ще два рецепти приготування швидкої піци, а також як зробити смачні панкейки на сніданок.