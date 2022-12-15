Тісто для піци на дріжджах: найкращий рецепт

Як начинку для такої піци можна вибрати будь-які інгредієнти.

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Смачне тісто, що хрумтить, — одна з головних умов вдалої піци. У мережі є безліч рецептів, як приготувати ідеальне тісто для піци, і сьогодні ми пропонуємо спробувати зробити його за порадами з кулінарного блогу cook_with_me_at_home.

Тісто для піци на дріжджах

Складові:

Тепле молоко чи вода — 200 мл;

Сіль — 1 ч. л.;

Цукор — 2 ч. л.;

Живі дріжджі — 25 г;

Борошно — 330 г;

Олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибоку миску всипати сіль, цукор, додати тепле молоко (або воду), покришені дріжджі і добре вимішати віночком до розчинення інгредієнтів.

У тісто додати половину просіяного борошна і знову розмішати віночком до однорідності. Потім всипати другу половину борошна та замішати тісто руками. Воно вийде досить тугим, так має бути. Коли тісто вбере майже все борошно, додати половину олії й вимішати, поки тісто не вбере її. Потім влити олію, що залишилася, і знову добре вимісити.

Коли тісто вбере всю олію, сформувати з нього кулю, накрити рушником і залишити в теплому місці на одну годину. Це може бути попередньо розігріта на мінімумі та вимкнена духовка. За цей час тісто збільшиться втричі.

Готове тісто можна розділити на дві частини і приготувати дві круглі піци діаметром 36 см. Можна зробити одну велику піцу на деко. Тісто злегка розкотити качалкою (борошном не підсипати ні тісто, ні поверхню). Деко злегка змастити олією, перекласти злегка розкачене тісто у форму і, розтягуючи руками, розподілити його по всій формі. Зробити невеликі бортики.

Змастити основу кількома ложками кетчупу, а потім викласти начинку на свій смак. Випікати піцу потрібно в попередньо розігрітій до 250 градусів духовці 10-15 хв.

Як приготувати піцу на сковороді.