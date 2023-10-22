Шампиньоны в сливочном соусе: пошаговый рецепт

Блюдо получается очень сочным и вкусным. Его можно просто есть с хлебом, а можно в качестве подливки добавить к картофельному пюре или рису.

Шампиньоны в сливочном соусе – это блюдо, которое может быть как отдельной позицией в меню, так и вкусной добавкой к гарнирам. Благодаря ингредиентам оно получается сытным, хорошо утоляет голод и не оставляет тяжести в желудке. Своим проверенным рецептом поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Шампиньоны в сливочном соусе

Ингредиенты:

лук большой – 1 шт;

чеснок – 2-3 зубчика;

шампиньоны – 600 гр;

сливки (20%-30%) – 200 мл;

горчица в зернах – 1 ч. л;

растительное масло для жарки;

специи: соль, перец, острый красный перец – по вкусу;

шпинат-беби – 75-100 гр.

Способ приготовления:

Лук и чеснок почистить и мелко нарезать. Грибы порезать крупными пластинами. В миске перемешать сливки и горчицу.

В глубокой сковороде разогреть растительное масло. Отправить туда лук, чеснок и, периодически помешивая, жарить на среднем огне до прозрачности и мягкости. Затем добавить порезанные грибы, специи, увеличить огонь и, периодически помешивая, жарить до испарения жидкости. Убавить огонь. Влить сливочно-горчичную смесь и, помешивая, готовим, пока масса слегка загустеет. Добавить шпинат и тушить еще пару минут.

При подаче грибы можно посыпать мелко порубленной зеленью.

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