Идея для пикника: рецепт вкуснейших шампиньонов со сметаной на мангале

Перед тем, как нанизывать шампиньоны на шампура или укладывать их на решетку, нужно дать им постоять при комнатной температура 15-20 минут.

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Весна – пора пикников, а что может быть вкуснее на природе, чем еда, приготовленная на огне. Предлагаем взять на вооружение рецепт изумительных шампиньонов со сметаной, приготовленных на мангале, рецепт которого появился в блоге "Рецепты на каждый день". Вкус грибов получается насыщеннее, а сами шампиньоны – более сочными, что по достоинству оценят те, кто попробует их.

Шампиньоны со сметаной на мангале

Ингредиенты:

масло сливочное – 100 гр;

шампиньоны – 1 кг;

чеснок – 5 зубчиков;

сметана – 100 гр;

паприка, кориандр, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Сливочное масло растопить в микроволновке или на водяной бане. Чеснок пропустить через пресс. Масло соединить с чесноком, сметаной, специями и солью, хорошо все перемешать. Получившийся соус добавить к грибам, аккуратно перемешать, чтобы они равномерно покрылись, поставить в холодильник на пару часов.

За 15-20 минут до отправки на мангал грибы достать из холодильника и дать им постоять при комнатной температуре.

Насадить грибы на шампуры или выложить на решетку. Переворачивая, обжаривать до румяности со всех сторон 15–20 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить маринованные помидоры к шашлыку, не потратив на это много времени.