Необычно, но очень вкусно: рецепт зельца из свиных ушей (видео)

Чтобы зельц хорошо застыл, он должен постоять в холодильнике не меньше 12 часов.

Зельц из свиных ушей – блюдо для многих непривычное, однако оно очень вкусное, поэтому стоит того, чтобы его хотя бы попробовать. Своим рецептом приготовления его поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь.

Кто не знает, то зельц – это вареное прессованное колбасное изделие в оболочке или банке. Готовится из свиного мяса, шпика, а также языков, печени и других субпродуктов. По консистенции оно похоже на упругий холодец.

Зельц из свиных ушей

Ингредиенты:

свиные уши – 6 шт;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

лавровый лист – 3 шт;

душистый перец – 5 шт;

перец горошком – 1 ч. л;

соевый соус – 100 мл;

чеснок – 5 зубчиков;

соль – 1 ст. л (добавить по вкусу);

сахар – 1 ст. л;

стебель сельдерея – 1-2 шт;

вода – 2,5 литра.

Способ приготовления:

Уши залить холодной водой на час, затем хорошо очистить ложкой и жесткой стороной губки для посуды. Сложить уши в кастрюлю, туда же отправить все остальные ингредиенты, довести до кипения и томить на минимальном огне три часа, при пузырьковом кипении.

Через два часа варки попробовать на соль и при необходимости досолить.

Отварные уши нарезать на небольшие кусочки, стараясь максимально вырезать жирные части.

В форму для зельца застелить пищевую пленку и выложить нарезанные уши, после чего залить их процеженным бульоном. Сверху поставить пресс и убрать в холодильник на 12 часов.

При подаче порезать на порционные куски.

Ранее Фокус писал, как приготовить холодец из свиной рульки.