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Еда

Пасха 2023. Рецепт холодца из свиной рульки на праздничный стол

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Фото: Скриншот | Холодец из свиной рульки и курицы

Холодец — это традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят на праздники и просто так.

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Вкусный холодец – это отличное блюдо для праздничного стола. Холодец можно приготовить из разных видов мяса, но самый популярный вариант — это свинина с курицей. Это сочетание дает насыщенный вкус и хорошую желированную консистенцию. Как приготовить холодец из свинины и курицы на Пасху, расскажет Фокус.

Холодец из свиной рульки и курицы

  • свиная рулька – 1,8 кг;
  • свиные ножки — 3 шт.;
  • курица — 1 кг;
  • две луковицы;
  • вода — 10 л;
  • лавровый лист — 4-5 шт.;
  • черный перец горошком — 8-10 шт.;
  • душистый перец горошком — 8-10 шт.;
  • соль.

Все мясо вымыть, если надо, поскоблить. Особенно это касается свиных ножек и рульки, затем хорошо обсушить бумажными полотенцами.

Положить в кастрюлю свиные ножки и рульку, залить водой. Если у вас нет настолько большой кастрюли, варите в двух. Воды — примерное количество. Доведите бульон до кипения, снимите пену, посолите. Положить в бульон целую очищенную луковицу, лавровый лист и перец. Луковицу удалить через 1–1,5 часа. Варите без крышки на небольшом огне в течение 5–6 часов. Следите за готовностью мяса.

Когда свинина будет уже почти готова, положите курицу. Хорошо подойдут голени и бедра. Огонь сделайте сильнее, дайте закипеть, снова уменьшите и варите до готовности курицы.

По окончании варки жидкость должна увариться более чем на половину от первоначального уровня. Процедите содержимое кастрюли, и остудите до комнатной температуры. С бульона снимите лишний жир, который при остывании окажется сверху.

Разберите свинину и курицу, удалив все кости. Мясо разберите на волокна или не слишком крупно порежьте.

Мясо разложите по формочкам. Залейте мясо остывшим бульоном. Если нужно – подсолите. Поставьте формы с холодцом в холодильник на несколько часов. Если холодец сварен правильно, он застывает быстро. Также можно добавить в каждую из формочек пропущенный через пресс чеснок.

Также из рульки можно приготовить отличное блюдо в духовке. Запеченная рулька в духовке – это блюдо, которое традиционно готовят в Германии и Чехии. И это очень вкусно.