Великдень 2023. Рецепт холодця зі свинячої рульки на святковий стіл

Холодець — це традиційна страва української кухні, яку готують на свята і просто так.

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Смачний холодець – це чудова страва для святкового столу. Холодець можна приготувати з різних видів м'яса, але найпопулярніший варіант — свинина з куркою. Це поєднання дає насичений смак та гарну жельовану консистенцію. Як приготувати холодець зі свинини та курки на Великдень, розповість Фокус.

Холодець зі свинячої рульки та курки

свиняча рулька – 1,8 кг;

свинячі ніжки — 3 шт.;

курка — 1 кг;

дві цибулини;

вода — 10 л;

лавровий лист — 4-5 шт.;

чорний перець горошком — 8-10 шт.;

запашний перець горошком — 8-10 шт.;

сіль.

Все м'ясо вимити, якщо треба, пошкребти. Особливо це стосується свинячих ніжок та рульки, потім добре обсушити паперовими рушниками.

Покласти в каструлю свинячі ніжки та кермо, залити водою. Якщо у вас немає настільки великої каструлі, варіть у двох. Води – приблизна кількість. Доведіть бульйон до кипіння, зніміть піну, посоліть. Покласти в бульйон очищену цибулину, лавровий лист і перець. Цибулину видалити через 1-1,5 години. Варіть без кришки на невеликому вогні протягом 5-6 годин. Слідкуйте за готовністю м'яса.

Коли свинина буде вже готова, покладіть курку. Добре підійдуть гомілки та стегна. Вогонь зробіть сильнішим, дайте закипіти, знову зменште вогонь і варіть до готовності курки.

Після закінчення варіння рідина повинна уваритися більш ніж половину від початкового рівня. Процідіть вміст каструлі та остудіть до кімнатної температури. З бульйону зніміть зайвий жир, який при охолодженні виявиться зверху.

Розберіть свинину та курку, видаливши всі кістки. М'ясо розберіть на волокна або не дуже дрібно поріжте.

М'ясо розкладіть по формах. Залийте м'ясо охолодженим бульйоном. Якщо потрібно – підсоліть. Поставте форми з холодильником на кілька годин. Якщо холодець зварений правильно, він швидко застигає. Також можна додати в кожну форму пропущений через прес часник.

Також з рульки можна приготувати чудову страву в духовці. Запечене кермо в духовці – це страва, яку традиційно готують у Німеччині та Чехії. І це дуже смачно.