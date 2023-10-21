Простой способ приготовить мясо вкусно: рецепт традиционного немецкого шницеля

Немецкий шницель — это быстрое и простое, но элегантное блюдо из свинины в хрустящей панировке.

Немецкий свиной шницель — это простой способ приготовления тонких мясных котлет путем панировки и жарки.

Говорят, что шницели придумали еще в Византии, тогда тонкие ломтики мяса покрывали хлопьями настоящего золота. Но это было дорого, а мясо нравилось всем, так что, как альтернативу золоту придумали панировку.

В 1800-х годах в Милане австрийскому генералу подали блюдо из телячьих котлет в панировке. Он привез этот рецепт австрийскому кайзеру, и именно в Вене венский шницель был усовершенствован и стал фирменным блюдом. Рецептом шницеля из свинины поделились на сайте Curious Cuisiniere.

Для этого блюда лучше всего использовать отбивную из свиной корейки без косточки, нарезанную не слишком толсто, но и не слишком тонко.

Традиционный немецкий шницель

Ингредиенты:

4 свиные отбивные;

соль и перец;

4 столовые ложки сливочного масла;

растительное масло (для жарки);

1/2 стакана муки;

1 стакан обычных панировочных сухарей;

2 яйца, слегка взбитых;

ломтики лимона и свежая петрушка (для подачи).

Слегка посолите и поперчите свиные котлеты. Поместите их между двумя листами полиэтиленовой пленки и отбейте молотком для мяса или скалкой, пока они не станут тонкими. Отложите в сторону.

Растопите 2 столовые ложки сливочного масла в сотейнике среднего размера и добавьте достаточно растительного масла, чтобы покрыть дно. Нагрейте сковороду на сильном огне. Бросим в горячее масло немного панировки, если она красиво хрустит, но не подгорает, значит, масло готово.

Поместите муку и панировочные сухари по отдельным неглубоким тарелкам. Поместите взбитые яйца в неглубокую миску.

Сначала обваляйте шницель в муке, потом в взбитых яйцах, потом в сухарях и стряхните лишнее.

И жарьте шницель в горячем масле по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Переложите мясо на блюдо, застеленное бумажным полотенцем.

При подаче украсьте горячий шницель ломтиками лимона и петрушкой. Подавайте сразу же с картофелем фри или немецким картофельным салатом.