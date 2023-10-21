Рагу из чечевицы: на радость спортсменам, веганам и следящим за фигурой

Это отличное диетическое дополнение к мясному рагу, ньокки и лазанье. Простой рецепт, богатый растительными белками.

Рагу из чечевицы – вкусный и универсальный рецепт. Это восхитительная альтернатива классическому болонскому рагу для тальятелле, ньокки и лазанье, утверждают на сайте Cucchiaio. Его насыщенный вкус и плотная насыщенная консистенция делают рагу восхитительным даже при простой подаче на горячем поджаренном хлебе.

Этот рецепт понравится тем, кто придерживается диеты, но любит чередовать потребление растительных белков с белками животного происхождения.

Рагу из чечевицы

Ингредиенты:

250 г мелкой чечевицы;

25 г сушеных белых грибов;

1 палочка сельдерея;

1 морковь;

1 маленькая луковица;

1 лавровый лист;

1 столовая ложка томатной пасты;

500 г томатного пюре;

1/2 стакана белого сухого вина;

3 столовые ложки оливкового масла;

500 мл горячей воды или овощного бульона;

соль и перец.

Чтобы приготовить чечевичное рагу, сначала поместите сушеные грибы в миску с теплой водой и дайте им настояться минимум 30 минут. Тем временем очистите овощи и мелко нарежьте их ножом. Обжарьте их на медленном огне в кастрюле с парой столовых ложек масла.

Когда они станут полупрозрачными, добавьте высушенные, отжатые и мелко нарезанные сушеные грибы и лавровый лист. Оставьте на 2 минуты, затем добавьте хорошо промытую чечевицу и подрумяньте несколько минут на среднем огне. Влейте белое вино и дайте ему испариться.

Добавьте томатную пасту, пюре и горячую воду. Доведите до кипения, добавьте соль и перец, накройте крышкой и варите на слабом огне, как и классическое рагу, не менее полутора-двух часов, при необходимости добавляя еще горячей воды. В конце приготовления чечевичное рагу должно стать кремовым и плотным.

А еще Фокус рекомендует попробовать вам приготовить пирог со шпинатом. Это вкуснейшее блюдо, которое можно есть и холодным.