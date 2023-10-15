Пирог со шпинатом: вкуснейшее блюдо, которое можно есть и холодным

Это блюдо традиционно готовят в Италии, но считается, что у него еврейские корни.

Related video

Итальянский полуостров на протяжении тысячелетий был домом для многих людей со всего Средиземноморья и за его пределами. И все они привносили что-то из своей культуры в местную кухню.

Пирог эрбаццоне готовят в северных регионах Эмилии-Романьи и северной Тосканы, его обычно едят дома или даже в качестве уличной еды. Этот пикантный пирог с травами станет отличным гарниром или быстрым перекусом в дороге.

Хотя варианты зеленых пирогов с травами распространены по всему региону, считается, что именно этот пирог уходит своими корнями в сефардскую еврейскую общину, бежавшую от испанских преследований в 1490-х годах.

Учитывая гибкость рецепта, его легко изменить в соответствии с вашими диетическими потребностями. Рецептом поделились на сайте Euronews.

Пирог со шпинатом Эрбаццоне

Ингредиенты:

Для теста:

200 грамм муки;

стакан воды комнатной температуры;

две чайные ложки соли;

столовая ложка оливкового масла.

Для начинки:

500 г шпината или другой смеси листовой зелени;

одна маленькая луковица;

три зубчика чеснока;

6/7 столовых ложек тертого сыра Пармиджано Реджано;

4/5 столовые ложки оливкового масла;

соль, черный перец.

Поставьте сковороду на средний огонь и добавьте оливковое масло, чеснок и нарезанный лук. Готовьте их, пока они не станут слегка коричневыми, а лук не станет прозрачным. Добавляйте промытую листовую зелень по горсти и готовьте, хорошо перемешивая. После того как вся листовая зелень окажется в сковороде, добавьте соль и перец и продолжайте помешивать.

В процессе приготовления зелень потеряет много жидкости, поэтому, если вы хотите немного ускорить приготовление, можно долить немного воды.

Пока вы ждете, пока приготовится листовая зелень, можно заняться приготовлением теста.

Возьмите 200 г муки и смешайте со стаканом воды комнатной температуры и двумя чайными ложками соли. В середине замешивания теста добавьте столовую ложку оливкового масла и продолжайте перемешивать до образования шара. Вымешивайте тесто около двух-трех минут. Когда тесто будет готово, разрежьте его пополам и разровняйте одну из них по размеру формы для выпечки, в которую вы будете его выкладывать.

Когда листовая зелень будет готова, смешайте в миске 5/6 столовых ложек сыра Пармиджано-Реджано, а затем добавьте смесь поверх теста, которое вы положили в форму для выпечки. Посыпаем оставшимся сыром и выкладываем верхний слой теста.

Не забудьте проделать несколько дырочек в верхней части теста.

Готовьте в разогретой до 200°С духовке 30 минут. Дайте остыть в течение пяти-десяти минут, и можно есть!

Также вы можете приготовить вкусный пирог с курицей.