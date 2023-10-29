Ароматный томатный суп с перцем: вкусный рецепт осеннего блюда

Осень именно то время, когда хочется съесть тарелку согревающего супа.

Если вы любите супы, то попробуйте суп из запеченных помидоров и сладкого перца. Он ароматный, в нем мало калорий и он невероятно просто готовится.

А оживляет его ложечка свежей рикотты и немного чеснока. Словом, тот суп стоит того, чтобы его попробовать. Рецептом поделились на сайте ВВС.

Суп с перцем и помидорами

Ингредиенты:

400 г помидоров, разрезанных пополам;

1 красная луковица, разрезанная на четвертинки;

2 сладких красных перца;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

несколько веточек тимьяна;

1 столовая ложка красного винного уксуса;

2 столовые ложки рикотты;

несколько листьев базилика;

1 столовая ложка поджаренных семечек.

Нагрейте духовку до 200 градусов. Выложите помидоры, лук и крупно порезанный перец в форму для запекания, перемешайте с маслом и приправьте.

Выложите веточки тимьяна и неочищенные дольки чеснока к прочим овощам, посолите и запекайте 25–30 минут, пока все овощи не станут мягкими и слегка не карамелизируются. Выдавите зубчики чеснока из кожуры в форму, снимите листики с тимьяна и выбросьте стебли и кожуру чеснока.

Затем смешайте все ингредиенты в блендере или с помощью погружного блендера, заправьте винным уксусом, добавьте немного воды, если суп вам кажется слишком густым.

При необходимости подогрейте суп, подсолите, если нужно, затем разложите его по двум мискам и положите в каждую ложечку рикотты, несколько листьев базилика, семечки и капните оливкового масла. Подавайте со свежим хлебом.

Также вы можете приготовить пряный грибной суп с паприкой.