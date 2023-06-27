Сытный и вкусный: рецепт пряного грибного супа с паприкой
Вариантов приготовления грибного супа очень много, но этот точно вас удивит.
Грибы – это универсальный продукт. С ними делают рагу, жаркое, котлеты и, конечно, супы. Этот рецепт точно вас удивит. В нем есть несколько ингредиентов, которые придают ему неожиданную пикантность.
Рецепт очень простой, и не требует сложных компонентов, к тому же очень быстро готовится. Рецептом блюда поделился известный украинский блогер, который пишет под ником "Из Одессы с морковью".
Но вначале несколько замечаний. Суп варится на курином бульоне, но можно и просто на воде. Бульон можно приготовить впрок и заморозить в морозилке. Если варите бульон, добавьте стебли петрушки, черный перец горошком и поджаренные на сухой сковороде морковку и луковицу под конец. Так он получится ароматней.
Грибной суп с паприкой
Ингредиенты:
- 600г шампиньонов и несколько штук для подачи;
- две средних луковицы;
- 50 г сливочного масла;
- 1,5 л куриного бульона (овощного бульона или воды);
- 1,5ст. л. сладкой паприки;
- 1ч. л копченой паприки;
- 200 мл средних по жирности сливок;
- 2 ст. л. крахмала или муки;
- 2 ч. л. лимонного сока;
- петрушка и зеленый лук;
- черный или красный перец на выбор;
- щепотка тимьяна.
В сковороде растопите сливочное масло, мелко нарежьте лук и жарьте его, пока он не станет полупрозрачным.
Добавьте нарезанные ломтиками грибы и готовьте еще несколько минут. Влейте бульон, добавьте тимьян и паприку (кроме копченой). Доведите до кипения и готовьте суп еще минут 15 под крышкой на небольшом огне.
Отдельно смешайте сливки и крахмал (или муку). Влейте к супу и перемешайте. Снова доведите суп до кипения. И готовьте еще 10-15 минут на самом минимальном огне.
Пока все готовится, поджарьте грибы для подачи и можете подсушить несколько сухариков. Они отлично подходят к супам вроде этого.
Добавьте мелко нарезанную петрушку и лимонный сок. Подсолите и поперчите. На этом этапе добавьте копченую паприку. При подаче добавьте поджаренные грибы и сухарики.
Суп получается кремовый и очень ароматный. А паприка придает яркий цвет и аромат.
Также вы можете приготовить вкусный жюльен с грибами в хлебе.
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