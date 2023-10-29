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Медовая радость: воздушные оладьи с бананами для всей семьи

Дарья Бережная
Фото: Simply Recipes | Оладьи с бананами

Простейший рецепт оладьей с медом и бананами, которые скрасят любой пасмурный день и придадут сил.

Промозглая осень и холодная зима не испортят вам настроение, если к завтраку вы приготовите банановые оладьи с медом. Воздушное тесто, ароматные бананы и богатый витаминами мед не только скрасят серые дни за окном, но и дадут заряд бодрости, благодаря полезнейшим ингредиентам.

Эти пышные, ароматные оладьи, по совету сайта Zira порадуют всю семью. Убедитесь, что приготовить их совсем не сложно.

Оладьи с бананами

Ингредиенты:

  • 1 яйцо;
  • 250 мл молока;
  • 2 банана;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 250 граммов муки;
  • 2 чайные ложки разрыхлителя;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • щепотка соли.

Для начала хорошенько взбейте яйцо венчиком, залейте молоко, добавьте растительное масло, сахар, соль и перемешайте до однородной массы.

Теперь в эту получившуюся смесь просейте муку с разрыхлителем и снова при помощи венчика добейтесь однородной консистенции.

Очистите бананы, нарежьте их на небольшие квадратики. Добавьте бананы в тесто и снова хорошо перемешайте.

На раскаленную сковороду, предварительно смазанную растительным маслом, выложите с помощью ложки тесто. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавать с любыми топингами, особенно рекомендуется именно с медом. Приятного аппетита!

Подкрепившись оладьями по совету Фокуса, можете приступить к приготовлению заготовок на зиму. Вот, например, вкуснейшие квашеные баклажаны с овощами.