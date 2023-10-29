Медовая радость: воздушные оладьи с бананами для всей семьи

Простейший рецепт оладьей с медом и бананами, которые скрасят любой пасмурный день и придадут сил.

Промозглая осень и холодная зима не испортят вам настроение, если к завтраку вы приготовите банановые оладьи с медом. Воздушное тесто, ароматные бананы и богатый витаминами мед не только скрасят серые дни за окном, но и дадут заряд бодрости, благодаря полезнейшим ингредиентам.

Эти пышные, ароматные оладьи, по совету сайта Zira порадуют всю семью. Убедитесь, что приготовить их совсем не сложно.

Оладьи с бананами

Ингредиенты:

1 яйцо;

250 мл молока;

2 банана;

1 столовая ложка сахара;

250 граммов муки;

2 чайные ложки разрыхлителя;

2 столовые ложки растительного масла;

щепотка соли.

Для начала хорошенько взбейте яйцо венчиком, залейте молоко, добавьте растительное масло, сахар, соль и перемешайте до однородной массы.

Теперь в эту получившуюся смесь просейте муку с разрыхлителем и снова при помощи венчика добейтесь однородной консистенции.

Очистите бананы, нарежьте их на небольшие квадратики. Добавьте бананы в тесто и снова хорошо перемешайте.

На раскаленную сковороду, предварительно смазанную растительным маслом, выложите с помощью ложки тесто. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавать с любыми топингами, особенно рекомендуется именно с медом. Приятного аппетита!

Подкрепившись оладьями по совету Фокуса, можете приступить к приготовлению заготовок на зиму. Вот, например, вкуснейшие квашеные баклажаны с овощами.