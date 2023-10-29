Медовая радость: воздушные оладьи с бананами для всей семьи
Простейший рецепт оладьей с медом и бананами, которые скрасят любой пасмурный день и придадут сил.
Промозглая осень и холодная зима не испортят вам настроение, если к завтраку вы приготовите банановые оладьи с медом. Воздушное тесто, ароматные бананы и богатый витаминами мед не только скрасят серые дни за окном, но и дадут заряд бодрости, благодаря полезнейшим ингредиентам.
Эти пышные, ароматные оладьи, по совету сайта Zira порадуют всю семью. Убедитесь, что приготовить их совсем не сложно.
Оладьи с бананами
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- 250 мл молока;
- 2 банана;
- 1 столовая ложка сахара;
- 250 граммов муки;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- щепотка соли.
Для начала хорошенько взбейте яйцо венчиком, залейте молоко, добавьте растительное масло, сахар, соль и перемешайте до однородной массы.
Теперь в эту получившуюся смесь просейте муку с разрыхлителем и снова при помощи венчика добейтесь однородной консистенции.
Очистите бананы, нарежьте их на небольшие квадратики. Добавьте бананы в тесто и снова хорошо перемешайте.
На раскаленную сковороду, предварительно смазанную растительным маслом, выложите с помощью ложки тесто. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавать с любыми топингами, особенно рекомендуется именно с медом. Приятного аппетита!
Подкрепившись оладьями по совету Фокуса, можете приступить к приготовлению заготовок на зиму. Вот, например, вкуснейшие квашеные баклажаны с овощами.